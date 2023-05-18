20 il için sağanak yağış uyarısı: Sıcaklıklar 4-6 derece düşecek

AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile akşam saatlerinden sonra Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



K.MARAŞ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı