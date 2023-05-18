20 il için sağanak yağış uyarısı: Sıcaklıklar 4-6 derece düşecek

Birçok ilde etkili olan sağanak yağışlar bugün (18 Mayıs Perşembe) de devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve 19 il için sağanak yağış uyarısında bulunurken hava sıcaklıklarının da 4 ila 6 derece arasında düşeceği tahmininde bulundu. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

20 il için sağanak yağış uyarısı: Sıcaklıklar 4-6 derece düşecek - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 20 il için sarı kodlu uyarıda bulunan MGM, hava sıcaklığının da iç ve batı bölgelerde azalacağını belirtti.

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20 il için sağanak yağış uyarısı: Sıcaklıklar 4-6 derece düşecek - 2

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van'ın doğu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

20 il için sağanak yağış uyarısı: Sıcaklıklar 4-6 derece düşecek - 3

Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu,(İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya), Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya’nın kuzeyi, Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

20 il için sağanak yağış uyarısı: Sıcaklıklar 4-6 derece düşecek - 4

SICAKLIKLAR 4-6 DERECE DÜŞECEK

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

20 il için sağanak yağış uyarısı: Sıcaklıklar 4-6 derece düşecek - 5

20 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Sinop, Tokat, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarıda bulundu.

20 il için sağanak yağış uyarısı: Sıcaklıklar 4-6 derece düşecek - 6

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve doğusunda (İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya) yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 17°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAKARYA °C, 19°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

20 il için sağanak yağış uyarısı: Sıcaklıklar 4-6 derece düşecek - 7

EGE BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kütahya'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

20 il için sağanak yağış uyarısı: Sıcaklıklar 4-6 derece düşecek - 8

AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile akşam saatlerinden sonra Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

20 il için sağanak yağış uyarısı: Sıcaklıklar 4-6 derece düşecek - 9

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Konya ve Karaman hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı yer yer kuvvetli olmak üzere il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

20 il için sağanak yağış uyarısı: Sıcaklıklar 4-6 derece düşecek - 10

BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 16°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

20 il için sağanak yağış uyarısı: Sıcaklıklar 4-6 derece düşecek - 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Amasya ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 27°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu

20 il için sağanak yağış uyarısı: Sıcaklıklar 4-6 derece düşecek - 12

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri le öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 29°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

20 il için sağanak yağış uyarısı: Sıcaklıklar 4-6 derece düşecek - 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

20 il için sağanak yağış uyarısı: Sıcaklıklar 4-6 derece düşecek - 14

18 MAYIS PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

20 il için sağanak yağış uyarısı: Sıcaklıklar 4-6 derece düşecek - 15

19 MAYIS CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

20 il için sağanak yağış uyarısı: Sıcaklıklar 4-6 derece düşecek - 16

20 MAYIS CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

20 il için sağanak yağış uyarısı: Sıcaklıklar 4-6 derece düşecek - 17

21 MAYIS PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

20 il için sağanak yağış uyarısı: Sıcaklıklar 4-6 derece düşecek - 18

22 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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