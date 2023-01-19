20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. MGM tarafından 20 il için sarı ve turuncu kodlu fırtına uyarısı yapıldı. Marmara'da etkili olan lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Yaşanabilecek ağaç devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi ve deniz ulaşımındaki aksamalara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyarı yapıldı.

20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya’nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO, BUDO ve Şehir Hatlarının bugün yapacakları bazı seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

TRAKYA VE KIYI EGE'DE BEKLENEN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA

Rüzgarın, Trakya (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli) ve Kıyı Ege (Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla) ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde Perşembe ve Cuma günleri güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Aydın, Bilecik, Bolu, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Uşak, Yalova ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapılırken Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için turuncu kodlu uyarı yapıldı.  

Vatandaşlardan sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 8
20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

19 OCAK PERŞEMBE HAVA DURUMU

20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

20 OCAK CUMA HAVA DURUMU

20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

21 OCAK CUMARTESİ HAVA DURUMU

20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

22 OCAK PAZAR HAVA DURUMU

20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 13

23 OCAK PAZARTESİ HAVA DURUMU

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