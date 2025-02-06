20 ilde kar esareti! Yollar kapandı, kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı
Türkiye, Sibirya üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından kuvvetli kar yağışının başladığı 20 ilde köy yolları kapandı, okullar tatil edildi. Yüksek kesimlerde de kar kalınlıkları 80 santimetreye ulaştı.
Türkiye'nin birçok noktasında kar yağışı etkili oluyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına inerken yüksek bölgelerde kar kalınlıkları 80 santimetreye ulaştı.
İşte kar yağışının etkili olduğu illerden son haberler....