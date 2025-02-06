20 ilde kar esareti! Yollar kapandı, kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı

KARS

Kars'ta gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, şehir merkezini yeniden beyaza bürüdü.



Kars-Digor kara yolunda kar ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.



Sarıkamış ilçesinde de kar ve tipi, geceden bu yana aralıklarla etkisini sürdürdü. Vatandaşlar, araçlarının üzerinde, ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizledi.



Vatandaşlardan Furkan Turut, beklenen karın geldiğini belirterek, "Hem kar hem fırtına var, sabah arabalarımızın üzerini, iş yerlerimizin önünü temizledik. Kışımız yeni başladı." dedi.



Sarıkamış Belediyesi ve karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.