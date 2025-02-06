20 ilde kar esareti! Yollar kapandı, kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı

Türkiye, Sibirya üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından kuvvetli kar yağışının başladığı 20 ilde köy yolları kapandı, okullar tatil edildi. Yüksek kesimlerde de kar kalınlıkları 80 santimetreye ulaştı.

20 ilde kar esareti! Yollar kapandı, kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı - 1

Türkiye'nin birçok noktasında kar yağışı etkili oluyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına inerken yüksek bölgelerde kar kalınlıkları 80 santimetreye ulaştı. 

İşte kar yağışının etkili olduğu illerden son haberler....

TÜRKİYE HABERLERİ

20 ilde kar esareti! Yollar kapandı, kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı - 2

BARTIN

Bartın'da dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı sonucu kar kalınlığı yüksek kesimlerde 80, kent merkezinde ise 20 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı nedeniyle merkez ilçede 18, Ulus'ta 21, Amasra'da 10 ve Kurucaşile ilçesinde 11 olmak üzere il genelinde 60 köye ulaşım sağlanamıyor.

Yağış nedeniyle sürücüler zaman zaman trafikte zor anlar yaşarken kara yolları ekipleri, Bartın-Amasra, Bartın-Karabük ve Zonguldak kara yolunda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

20 ilde kar esareti! Yollar kapandı, kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı - 3

DÜZCE

Düzce'de de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle merkezde 2, Yığılca ilçesinde 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sorumluluk sahasında 20 iş makinesi ve 45 personelle karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekiplerinin, kapalı köy yollarını açma çalışması sürüyor.

Kentte dün başlayan yağışın ardından kar kalınlığı yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı.

20 ilde kar esareti! Yollar kapandı, kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı - 4

ZONGULDAK

Zonguldak'ta ise kar nedeniyle merkezde 15, Kozlu'da 15, Alaplı'da 1, Çaycuma'da 3, Karadeniz Ereğli'de 28 ve Gökçebey'de 4 olmak üzere 66 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

20 ilde kar esareti! Yollar kapandı, kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı - 5

BOLU

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkisini gösteriyor.

Kara yolunun Bolu bölümünde Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Bakacak mevkilerinde kar ve sisin etkisiyle görüş mesafesi azaldı.

Düzce kesiminde ise Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde karla karışık yağmur etkili oluyor.

Otoyolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde de kar yağışı görülüyor.

20 ilde kar esareti! Yollar kapandı, kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı - 6

KÜTAHYA

Kütahya'da, şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

20 ilde kar esareti! Yollar kapandı, kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı - 7

SİNOP

Sinop’ta kar nedeniyle 101 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı dolasıyla Ayancık ilçesinde 21, Dikmen’de 21, Durağan’da 30, Gerze’de 15, Türkeli’nde 8, Erfelek’te 2 ve merkez ilçede 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

20 ilde kar esareti! Yollar kapandı, kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı - 8

SAMSUN

Samsun'un Havza ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Gece saatlerinde tekrar başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

İlçe merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ise 25 santimetreye ulaştı.

20 ilde kar esareti! Yollar kapandı, kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı - 9

GİRESUN

Giresun’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 432 köy yolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre Merkez’de 40, Alucra’da 32, Bulancak’ta 51, Çamoluk’ta 23, Çanakçı’da 13, Dereli’de 34, Doğankent’te 9, Espiye’de 23, Eynesil’de 11, Görele’de 50, Güce’de 10, Keşap’ta 32, Piraziz’de 10, Şebinkarahisar’da 34, Tirebolu’da 38, Yağlıdere’de 21 olmak üzere toplam 432 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipleri 24 greyder, 10 yükleyici, 21 kanal kazıcı ve 3 kar bıçaklı iş makinesiyle köy yollarının açılması için yoğun mücadele yürütüyor.

İl Özel İdaresi yetkilileri, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

20 ilde kar esareti! Yollar kapandı, kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı - 10

KASTAMONU

Kastamonu'nun 6 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı okullarda eğitime bugün ara verildi.

Çatalzeytin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çayağzı hattı hariç 6 Şubat Perşembe günü taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bozkurt Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da kar yağışı nedeniyle ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Kar yağışı nedeniyle İnebolu ve Doğanyurt ilçelerinin tamamı, Cide ve Şenpazar ilçelerinde de taşımalı eğitime bugün ara verildi.

20 ilde kar esareti! Yollar kapandı, kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı - 11

TOKAT

Tokat'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Tokat’ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti. Sabah saatlerinde de etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza büründü.

20 ilde kar esareti! Yollar kapandı, kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı - 12

ERZİNCAN

Erzincan kent merkezinde yağışın ardından vatandaşlar, araçlarının üzerindeki, belediye ekipleri ile esnaf da kaldırımlardaki karları temizledi.

Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar nedeniyle, Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ulaşımın aksamaması için çalışma yürütülüyor.

Yolda kalan ağır tonajlı araçlar ise karayolları ekiplerinin çalışmasıyla güvenli alana alındı. Ekiplerin bölgedeki kar küreme ve tuzlama çalışması da devam ediyor.

Polis ekipleri, güzergahları kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

20 ilde kar esareti! Yollar kapandı, kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı - 13

ELAZIĞ

Elazığ’da, Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü, kent genelinde kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı uyarılarda bulundu. Uyarıların ardından kent genelinde kar yağışı etkili oldu. Sürücüler de yağış nedeniyle hızlarını düşürerek ilerledi. Meteoroloji verilerine göre, sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ile 5 derece altına düşeceği, özellikle gece saatlerinde buzlanma ile don olaylarının yaşanabileceği belirtildi.

20 ilde kar esareti! Yollar kapandı, kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı - 14

KARS

Kars'ta gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, şehir merkezini yeniden beyaza bürüdü.

Kars-Digor kara yolunda kar ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıkamış ilçesinde de kar ve tipi, geceden bu yana aralıklarla etkisini sürdürdü. Vatandaşlar, araçlarının üzerinde, ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizledi.

Vatandaşlardan Furkan Turut, beklenen karın geldiğini belirterek, "Hem kar hem fırtına var, sabah arabalarımızın üzerini, iş yerlerimizin önünü temizledik. Kışımız yeni başladı." dedi.

Sarıkamış Belediyesi ve karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

20 ilde kar esareti! Yollar kapandı, kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı - 15

ARDAHAN

Ardahan'da etkili olan kar, çevreyi beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde ise yer yer tipi ve buzlanma görülüyor.

20 ilde kar esareti! Yollar kapandı, kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı - 16

AĞRI

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde de kar yağışıyla cadde ve sokaklar yeniden beyaza büründü.

20 ilde kar esareti! Yollar kapandı, kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı - 17

VAN

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 27 mahalle ile 33 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Van-Hakkari kara yolunda karla mücadele çalışması yürüten iş makinesi devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

20 ilde kar esareti! Yollar kapandı, kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı - 18

HAKKARİ

Hakkari'de aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 66 köy ve 102 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı Yüksekova'da  vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken kar yığınlarını temizledi.

Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği ilçede, karayolları ekiplerinin kar küreme çalışmaları sürüyor.

20 ilde kar esareti! Yollar kapandı, kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı - 19

MUŞ

Muş'ta dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Kar nedeniyle yüksek yerleşim yerlerinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Bazı vatandaşlar, araç ve iş yeri önündeki kar birikintilerini temizledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 59 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirten Yentür, ekiplerin kapalı yolları açmaya başladığını ifade etti.

20 ilde kar esareti! Yollar kapandı, kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı - 20

BİTLİS

Bitlis'te kar yağışı nedeniyle 111 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı yolların kısa sürede ulaşıma açılacağını belirtti.

Yağış nedeniyle beyaza bürünen kent merkezinde, belediye ve karayolları ekipleri de karla mücadele çalışması yürüttü.

Ahlat ve Tatvan ilçelerinde de güne karla uyanan esnaf, iş yerinin önündeki karı temizledi.

Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti.

20 ilde kar esareti! Yollar kapandı, kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı - 21

TUNCELİ

Tunceli genelinde kar yağışı etkili olmaya başlarken çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Yağış nedeniyle Pülümür ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verilirken ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli’de, meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı etkili olmaya başladı. Pülümür, Ovacık, Nazımiye ve Hozat ilçeleri başta olmak üzere il genelinde de etkili olan yağış nedeniyle kent genelinde onlarca köy yolu ulaşıma kapandı.

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