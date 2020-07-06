20 kilometrelik araç kuyruğu

Hafta sonu Trakya’daki illere gelen tatilciler, pazar akşamı dönüş yoluna geçince İstanbul yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

İHA - DHA 06.07.2020 - 00:55 | Son Güncelleme : 06.07.2020 - 00:56

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Hafta sonunu Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve güzergahındaki tatil beldelerinde geçirmek isteyen başta İstanbul olmak üzere çevre illerdeki vatandaşların Pazar akşamı dönüş yoluna geçmesiyle Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluklar meydana geldi.
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Tatilciler, İstanbul-Çanakkale karayolunun Tekirdağ’ın Malkara ilçesi kesiminde yaklaşık 20 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.
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Öğleden sonra başlayan trafik akşam saatlerine doğru daha da artmaya başladı.
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