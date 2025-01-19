20 lira karla ölüm sattılar! Bakkala, fırına, sucuyu sahte içki baskını

İstanbul'da sahte içki kabusu sürüyor. 13 Ocak'tan bu yana sahte içki nedeniyle 92 kişi hastanelere başvurdu. 26'sı yoğun bakımda olmak üzere 46 kişinin tedavisi hastanelerde sürüyor. Kurtulanlar arasında kör olanlar ve kalıcı beyin hasarı yaşayanlar var.