20 lira karla ölüm sattılar! Bakkala, fırına, sucuyu sahte içki baskını
İstanbul'da 5 günde 38 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. 26'sı yoğun bakımda 46 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor. Soruşturma kapsamında yeni operasyonlar da var. Beyoğlu'nda bir su dükkanında 20 lira kar için pet şişelerde sahte içki satıldığı tespit edildi. Sahte içki nedeniyle tutuklananların sayısı da 11 oldu.
İstanbul'da sahte içki kabusu sürüyor. 13 Ocak'tan bu yana sahte içki nedeniyle 92 kişi hastanelere başvurdu. 26'sı yoğun bakımda olmak üzere 46 kişinin tedavisi hastanelerde sürüyor. Kurtulanlar arasında kör olanlar ve kalıcı beyin hasarı yaşayanlar var.