20 lira karla ölüm sattılar! Bakkala, fırına, sucuyu sahte içki baskını

İstanbul'da 5 günde 38 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. 26'sı yoğun bakımda 46 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor. Soruşturma kapsamında yeni operasyonlar da var. Beyoğlu'nda bir su dükkanında 20 lira kar için pet şişelerde sahte içki satıldığı tespit edildi. Sahte içki nedeniyle tutuklananların sayısı da 11 oldu.

20 lira karla ölüm sattılar! Bakkala, fırına, sucuyu sahte içki baskını - 1

İstanbul'da sahte içki kabusu sürüyor. 13 Ocak'tan bu yana sahte içki nedeniyle 92 kişi hastanelere başvurdu. 26'sı yoğun bakımda olmak üzere 46 kişinin tedavisi hastanelerde sürüyor. Kurtulanlar arasında kör olanlar ve kalıcı beyin hasarı yaşayanlar var.

TÜRKİYE HABERLERİ

20 lira karla ölüm sattılar! Bakkala, fırına, sucuyu sahte içki baskını - 2

Emniyet ekiplerinin operasyonları ise sürüyor. Bakkal, fırın, sucu gibi birçok değişik işyerinde yapılan denetimlerde sahte içki satıldığı tespit edildi.

20 lira karla ölüm sattılar! Bakkala, fırına, sucuyu sahte içki baskını - 3

SU DÜKKANINA SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Beyoğlu'ndaki bir su dükkanına baskın düzenlendi. Damacanalarda su değil sahte içki bulundu. Operasyonda iş yeri sahibi Y.K'yi (53) gözaltına aldı. Yapılan aramada bidonların içinde 72 litre sahte içki ele geçirildi.

20 lira karla ölüm sattılar! Bakkala, fırına, sucuyu sahte içki baskını - 4

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sahte içki nedeniyle tutuklananların sayısı da 11 oldu.

20 lira karla ölüm sattılar! Bakkala, fırına, sucuyu sahte içki baskını - 5

DENETİMLER SÜRÜYOR

Öte yandan kaçak ve sahte içki denetimleri de sürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 16 ilçede denetim yaptı, içkileri incelemek üzere numune aldı.

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