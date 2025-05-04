20 metrekarelik dükkanda 35 yıldır üretiyor: Türkiye'nin birçok iline de gönderiyor

MESLEĞİNİ YILLARDIR BÜYÜK BİR AŞKLA SÜRDÜRÜYOR

Bağlama imalatının yanı sıra bozuk ve kırık olanların da onarımını yapan Arslanyürek, yıllardır büyük bir aşkla sürdürdüğü mesleğini çok sevdiğini söyledi. Yıllar önce mobilya ustası olarak çalıştığı iş yerinden ayrıldıktan sonra bağlama yapmaya başladığını anlatan Arslanyürek, 25 yıl önce kendi iş yerini açtığını ifade etti. Yıllardır ince bir işçilik olarak tanımladığı mesleğini bağlamalarla iç içe sürdürmeye devam eden Aslanyürek, kaliteli bağlamanın özenli bir işçilikten geçtiğini söyledi.



Çalmayı bilmediği bağlamanın 35 yıldır imalatını yaptığını belirten Arslanyürek, "Daha önceki yıllarda mobilyacılık mesleğini yapıyordum. Amcamın oğlunun iş yerinde bir süre çalıştıktan sonra bağlama yapmayı öğrendim. 2000 yılında ise kendi iş yerimi açarak bağlama üretimine başladım. Yaklaşık 35 yıldır bağlama üretimi yapıyorum ama çalmasını bilmiyorum. Bağlama çalmayı öğrenmek için heves ediyorum, defalarca çalmayı da denedim ama işlerim yoğun olduğu için bir türlü üretimden bağlama çalmayı öğrenemedim" dedi.