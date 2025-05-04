20 metrekarelik dükkanda 35 yıldır üretiyor: Türkiye'nin birçok iline de gönderiyor
Gaziantep'te mobilyacılık mesleğini bırakarak bağlama üretimi yapan Enver Arslanyürek, yaklaşık 35 yıldır imalatını yaptığı bağlamaları çalamamanın üzüntüsünü yaşıyor.
Gaziantep'te yaşayan 65 yaşındaki bağlama ustası Enver Arslanyürek, ürettiği kaliteli bağlamalarla adından söz ettirse de bağlama çalamamanın üzüntüsünü ve eksikliğini yaşıyor. Şahinbey ilçesi tarihi Bey Mahallesi'ndeki 20 metrekarelik dükkanında yaklaşık 35 yıldır Türk halk müziğinin önemli enstrümanlarından olan bağlama ustalığını büyük bir sevgi ile sürdüren Arslanyürek, ürettiği bağlamaları müzikseverlerle buluşturuyor.