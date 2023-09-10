20 ton çöp çıkan evin sahibi: Yapmayın, bunlar yılların emeği

Adana'da Çukurova Belediyesi'nin temizlik ekipleri, kötü koku yayılan ve böcekler çoğalan bir apartman dairesinden yaklaşık 20 ton çöp çıkardı. Ekiplerin temizlik çalışmasına uzun süre direnen ev sahibi K.D., "Yapmayın, bunlar yılların emeği. Bana vakit verin, içerisinde önemli eşyalarım var." dedi.

20 ton çöp çıkan evin sahibi: Yapmayın, bunlar yılların emeği - 1

Toros Mahallesi'ndeki bir apartmandan kötü koku ve böcek şikayetinde bulunanlar Çukurova Belediyesi’ne başvurarak sorunun çözümü için yardım istedi.

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20 ton çöp çıkan evin sahibi: Yapmayın, bunlar yılların emeği - 2

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri belirtilen adrese giderek savcılık izni ile içeri girdi.

20 ton çöp çıkan evin sahibi: Yapmayın, bunlar yılların emeği - 3

ÇÖPLERDEN KAPI ZOR AÇILDI

Çöplerden dolayı dairenin kapısının da zor açıldığı görülürken, içeri giren temizlik personeli şaşkınlık yaşadı. İlaçlama yapılarak çöpler poşetlerle kamyona yüklendi.

20 ton çöp çıkan evin sahibi: Yapmayın, bunlar yılların emeği - 4

Çöp evin sahibi K.D. (55), “Yapmayın bunlar yılların emeği. Poşetlerin içinde malzemelerim var, seçeceğim. Hep eşya. Gel bak battaniye var. Önemli evraklarım var.” diyerek çöplerin atılmamasını istedi.

20 ton çöp çıkan evin sahibi: Yapmayın, bunlar yılların emeği - 5

ÇÖPLERİ 2 KAMYON TAŞIDI

Daire çöplerden arındırıldıktan sonra tekrar ilaçlama yapıldı.

20 ton çöp çıkan evin sahibi: Yapmayın, bunlar yılların emeği - 6

Evden 20 ton çöp çıkarılırken, 2 kamyona yüklenerek bertaraf tesisine götürüldü.

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