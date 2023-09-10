20 ton çöp çıkan evin sahibi: Yapmayın, bunlar yılların emeği
Adana'da Çukurova Belediyesi'nin temizlik ekipleri, kötü koku yayılan ve böcekler çoğalan bir apartman dairesinden yaklaşık 20 ton çöp çıkardı. Ekiplerin temizlik çalışmasına uzun süre direnen ev sahibi K.D., "Yapmayın, bunlar yılların emeği. Bana vakit verin, içerisinde önemli eşyalarım var." dedi.
Toros Mahallesi'ndeki bir apartmandan kötü koku ve böcek şikayetinde bulunanlar Çukurova Belediyesi’ne başvurarak sorunun çözümü için yardım istedi.