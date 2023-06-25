20 yaşındaki Eda'ya gözyaşlarıyla son veda
Ordu’da geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitiren Eda Toru, İstanbul Büyükçekmece’de son yolculuğuna uğurlandı. 20 yaşındaki Eda’nın acılı ağabeyi, “Daha önce benim kullandığım motosikleti kullanıyordu. Kendi aldığı ikinci motosikletiydi. Korumasız kullanmasınlar. Koruma çok önemli. Elimizden birşey gelmiyor.” dedi.
Büyükçekmece'de büyüyen Eda Toru (20), yaklaşık 2 ay önce ağabeyi Atakan Toru (24) ile Ordu'ya taşındı. Motosiklet kullanmayı 17 yaşındayken ağabeyinden öğrenen Toru, ehliyetini aldıktan sonra, 2 ay önce motosiklet kullanmaya başladı.