20 yaşındaki Eda'ya gözyaşlarıyla son veda

Kardeşinin ölümüyle ilgili olarak “Daha önce benim kullandığım motosikleti kullanıyordu. Kendi aldığı ikinci motosikletiydi.” diyen acılı ağabey Atakan Toru, motosiklet kullanıcılarına motosikletlerini korumasız kullanmamaları çağrısında bulundu.

Ağabey Toru, “Kardeşimin kafasında kask vardı ama sürüklenirken kilidi takmadığı için kask kafasından çıktı. Ondan sonra da kafasını direğe çarptı. Daha iyi motosikletler almak istiyordu. Sevdiği şeyi yaparken öldü onun açısından mutluyum ben. Dövmeci dükkanı açmak istiyordu ama yapamadı. Bir yandan üniversite sınavı için eğitim alacaktı ama yapamadı.” şeklinde konuştu.