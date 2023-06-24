20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Eda'nın acı ölümü
Ordu’da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Eda Toru yaşamını yitirdi.
Ordu’da meydana gelen trafik kazasında Eda Toru isimli motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ordu’da meydana gelen trafik kazasında Eda Toru isimli motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaza, Atatürk Bulvarı Ordu-Samsun yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eda Toru’nun (20) kullandığı 27 AIY 790 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun kenarındaki kaldırıma çarptı.
Bu esnada sürücü Toru motosikletin üzerinden fırlayarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Toru’nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Eda Toru’nun kazadan hemen önce bir trafik polisi tarafından aracını hızlı kullanmaması yönünde uyarıldığı iddia edildi.
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.