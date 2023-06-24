20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Eda'nın acı ölümü

Ordu’da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Eda Toru yaşamını yitirdi.

20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Eda'nın acı ölümü - 1

Ordu’da meydana gelen trafik kazasında Eda Toru isimli motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Eda'nın acı ölümü - 2

Kaza, Atatürk Bulvarı Ordu-Samsun yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eda Toru’nun (20) kullandığı 27 AIY 790 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun kenarındaki kaldırıma çarptı.

20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Eda'nın acı ölümü - 3

Bu esnada sürücü Toru motosikletin üzerinden fırlayarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Eda'nın acı ölümü - 4

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Toru’nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Eda'nın acı ölümü - 5

Eda Toru’nun kazadan hemen önce bir trafik polisi tarafından aracını hızlı kullanmaması yönünde uyarıldığı iddia edildi.

20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Eda'nın acı ölümü - 6

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Eda'nın acı ölümü - 7
20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Eda'nın acı ölümü - 8
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