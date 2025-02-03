20 yıl önce 5 dönümle başladı: Çanakkale'nin en büyük ihracatçısı oldu
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 20 yıl önce 5 dönüm arazide meyve fidanı yetiştiriciliğine başlayan ziraat mühendisi Osman Okay, yıllar içinde üretim sahasını ve tür çeşitliliğini artırarak bu alanda bölgenin en büyük ihracatçısı oldu.
Tekirdağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nden 1998'de mezun olan Okay (48), üniversite eğitiminin ardından bir ihracat firmasında 5 yıl meyve plastonu sorumlusu olarak çalıştı.