20 yıl önce 5 dönümle başladı: Çanakkale'nin en büyük ihracatçısı oldu

Bu yılın ilk ihracatını Tacikistan'a yapacağını ifade eden Okay, "Allah nasip ederse 2025 yılının ilk ihracatını yola çıkartıyoruz. Şubat ayının sonu gibi Bulgaristan sevkiyatımız olacak. Azerbaycan'a gidecek olan tırımızda 25 bin nektarin ve kiraz fidanı var. İhracata başladığımız ilk yıllarda bir tır bile dolduramıyorduk. Bu yıl 350 bin adet üretimimiz var. Son yıllarda ürettiğimiz fidanların yüzde 70'ini yurt dışına ihraç ediyoruz. Yurt dışında düzenlenen fuarlara da katılarak ilçemizi tanıtıyoruz. Bu yıl, geçtiğimiz yıla oranla ihracatta yüzde 25 artış var. Meyve cennetinden, meyve fidanı ihraç ediyoruz çok şükür." diye konuştu.





