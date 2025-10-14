20 yıl önce hayalini kurdu, kendi elleriyle yaptı: "1,5 milyon teklif ettiler ama satmadım"
Trabzonlu Sabri Yavuz, tamamen kendi imkanlarıyla tasarladığı üstü açılabilir iki kişilik otomobiliyle Karadeniz insanının pratik zekasını ve azmini bir kez daha ortaya koydu. İstanbul'da uzun yıllar şoförlük yapan Yavuz, 20 yıl önce hayalini kurduğu cabrio tarzı aracı, mühendislik eğitimi almadan, yalnızca el becerisiyle kendi atölyesinde adım adım hayata geçirdi.
