20 yıl önce hayalini kurdu, kendi elleriyle yaptı: "1,5 milyon teklif ettiler ama satmadım"

20 beygirlik motorlu ‘Zigana' ile dağ tepe demeden gezen Sabri Yavuz, "Ömrümün yarısı İstanbul'da geçti. Orada şoförlük yapıyordum. Kafamda hayallerim vardı. O zaman Formula pisti yapılmıştı. Bende ona uygun bir araç yapmak istedim. Cumartesi ve Pazar günleri atölyede sabaha kadar çalışmaya başladım. Ortaya böyle bir araç çıktı. Her bir farklı aracın parçasını aldım. Tamamen kendi el işçiliğim. Polyester ve tentesini hediye ettiler. Bazı arkadaşlarım bu şekilde yardımcı oldu. Çizerek bu aracı planlayamadım. Yapmaya başlayınca böyle oldu. Zeminini kalorifer saçından yaptım, paslanmıyor. İlk önce akıllı vidalarla yapmaya başladım. Bir arkadaşım bu yolda giderken sallanır cıvatalar hep dökülüyor dedi. Sonrasında bana polyester verdi. Biraz da anlıyordum bu işlerden böylece tamamladım. Kurmalı bir fren sistemi var. Motor olarak 20 beygirlik tek silindirli Lombardın motoru kullandım. Biraz sesi fazla o yüzden değiştirmeyi düşünüyorum. Sadece motorun ruhsatı var. Başka bir şeyin ruhsatı yok" dedi.