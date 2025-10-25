20 yıl simit sattı, 49 yaşında mesleğini yapmaya başladı: Yüreklere dokunan başarı hikayesi
Diyarbakır'da 20 yıldır simit satarak ailesine bakan ve bu süre zarfında ders çalışıp KPSS'ye hazırlanan 49 yaşındaki Abdulvahap Demircan, azmi ve inancıyla herkesin yüreğine dokunan bir başarıya imza attı.
Hiç evlenmeyen ve son tercihini arkadaşına yaptıran Demircan İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesine tekniker olarak atandı. Annesini atandığına bir türkü ikna edemeyen Demircan, bavulunu toplayıp İstanbul'a gidince ailesini atandığına ikna etti.