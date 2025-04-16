20 yıldır parmaklarını kullanamıyordu: Amerikalı Arias Türkiye'de şifa buldu
ABD'den Türkiye'ye tedavi olmak için gelen kelebek hastası Ariana Ledesma Arias'ın (20) 20 yıldır kullanamadığı el parmakları, yapılan 1 saatlik operasyonla açıldı. Arias, "Geçmişte yapmadığım şeyleri artık yapabileceğimi düşünüyorum" dedi.
ABD'nin Washington eyaletinde yaşayan lise öğrencisi Ariana Ledesma Arias doğuştan olan ve halk arasında 'kelebek' olarak bilinen 'Epidermolysis Bullosa' hastalığı nedeniyle el parmaklarını kullanamadı. Annesi Natali Arias'ın yardımı ile sosyal medya üzerinden hastalığı için tedavi yöntemleri arayan Arias, Eskişehir'deki kelebek hastaları derneğiyle iletişime geçti.