20 yıldır parmaklarını kullanamıyordu: Amerikalı Arias Türkiye'de şifa buldu

Dernek de bu ameliyatı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde bizim plastik cerrahi kliniğinde yapıldığını öğrenip, hastayı bize yönlendiriyor. Ardından hasta Amerika'dan Eskişehir'e geliyor. Her iki elin kapalı olan parmaklarını değerlendirdik ve tüm parmakları açabileceğimizi söyledik. Tüm tahlil ve tetkikleri yaptıktan sonra hastayı ameliyata aldık. Ameliyatla hastanın 10 parmağını da açtık. Hasta yaklaşık 2 ay sonra 10 parmağıyla rahat bir şekilde yemeğini yiyip, elbiselerini giyebilecek. Kendi kişisel ihtiyaçlarını tek başına karşılayabilecek hale gelecek" dedi. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici de Ariana Ledesma Arias'ı hastanede ziyaret etti. Hastalığı ve ameliyatıyla ilgili bilgi alan Doç. Dr. Bildirici, Eskişehir'in sağlık turizminde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.