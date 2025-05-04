20 yıldır tarlada üretip pazarda satıyor
Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Doğapınar Mahallesi’nde her pazar kurulan pazarda 20 yıldır tezgâh açan İbrahim Avcı, taze ve uygun fiyatlı ürünleriyle köylülerin güvenini kazanmış durumda. "Kara İbrahim" lakabıyla mahallede bilinen adıyla İbrahim Avcı, üreticiden tüketiciye aracısız sebze ve meyve ulaştırarak hizmet ediyor.
Avcı’nın tezgâhında bu hafta salkım domates 30 TL, normal domates 25 TL, Charleston biber 40 TL, patlıcan 30 TL, yeni mahsul kiraz paket olarak 70 TL, armut 60 TL’den satıldı.