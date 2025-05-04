20 yıldır tarlada üretip pazarda satıyor

Köyün Bandırma şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olduğunu vurgulayan Avcı, "Bazı vatandaşlar merkeze gidip alışveriş yapamıyor, taşıması da zor oluyor. Buradan almak onlar için daha kolay ve pratik. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.



