20 yıllık davulcu: Ek gelir olarak yapsınlar, 40-50 bin lira kazanırlar
Bolu'da 20 yılı aşkındır Ramazan'da vatandaşları sahura kaldıran davulcu Erkan Babat, Ramazan davulculuğunun yalnızca bir gelenek olmadığını, aynı zamanda gençler için önemli bir ek gelir kaynağı olduğunu ifade etti.
Unutulmaya yüz tutan ve teknolojinin gölgesinde kalan Ramazan ayının vazgeçilmez simgelerinden biri olan davul ile sahura kaldırma geleneği, Bolu'da hala canlılığını koruyor. Gölyüzü Mahallesi'nde davulculuk yapan Erkan Babat, sahur saati yaklaştığında vatandaşları davul eşliğinde sahura kaldırıyor. 16 yaşında babasından örnek alarak davulculuk mesleğine başladığını söyleyen Babat, 20 yılı aşkındır bu işi yaptığını ifade etti.