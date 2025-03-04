20 yıllık davulcu: Ek gelir olarak yapsınlar, 40-50 bin lira kazanırlar

Bazı insanların davul çalınmasından rahatsızlık duyduğunu dile getiren Babat, "Çalışma süremiz hava durumuna bağlı olarak 45 dakika ile 1 saat arasında değişiyor. Yağış olunca ister istemez duruyoruz, yoruluyoruz. Kimisi diyor ki 'Çocuğum hasta oluyor' Eğer gerçekten çocuğu hastaysa, oradan geçerken saygı duyuyoruz ama bazen biri çıkıp bağırıyor, 'Ben istemiyorum' diyor. Çoğu kişi, 'Eskiden bu gelenek vardı' diyor. Bizim zaten geleneğimiz, göreneğimiz bu. Şimdi insanlar, 'Telefonum var, çalar saat var' diyor ama telefon bozulur, şarjı biter. Biz de elimizden geldiğince görevimizi yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



