20 yıllık sır perdesi aralandı: Nezahat Uyur'un katili belli oldu

ESKİ KOCA AZMETİRİCİ İDDALARINI KABUL ETMEDİ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nde ifade veren eski koca Yusuf B. ise azmettirici olduğu iddialarını kabul etmeyerek "Öldürdükten sonra benim haberim oldu. Telefon edince yanlarına gidip onları alıp İstanbul’a getirdim. Onu öldüreceklerinden haberim yoktu" diye konuştu.



Gözaltındaki şüphelilerin katil olarak suçladıkları Nihat Ö.'nün ise amcasını öldürdüğü iddiasıyla halen Sinop Cezaevi'nde olduğu öğrenildi.