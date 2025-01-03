20 yıllık sır perdesi aralandı: Nezahat Uyur'un katili belli oldu

İstanbul Küçükçekmece'de 20 yıl önce kaybolan Nezaket Uyur'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Eski eşi ve kardeşlerinin Uyur'un öldürülmesi için kiralık katil tuttuğu, önce denizde boğmayı düşündükleri ancak planı değiştirerek genç kadının boynunu kırarak cesedini ormana attıkları belirlendi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına altına alınırken Uyur'un cesedi ise hala bulunamadı.

20 yıllık sır perdesi aralandı: Nezahat Uyur'un katili belli oldu - 1

Küçükçekmece'de 24 Haziran 2005 tarihinde kuzenin yanında kalan Nezaket Uyur, evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.

Ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Nezaket Uyur o tarihte yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Yıllar sonra bir televizyon kanalına çıkarak annelerinin bulunmasını isteyen Nezaket Uyur’un kızlarının şikayeti üzerine dosya tekrar incelemeye alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

20 yıllık sır perdesi aralandı: Nezahat Uyur'un katili belli oldu - 2

POLİS YENİ AYRINTILARA ULAŞTI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından incelenen dosyada polis yeni ayrıntılara ulaştı.

Nezaket Uyur’un ortadan kaybolmadan önce 3 çocuğu bulunan eşi Yusuf B.’den ayrıldığı belirlendi. Yusuf B.’nin o tarihlerde eşinin kendisini aldattığını iddia ederek boşandığı, öncesinde ikilinin şiddetli geçimsizlik yaşadıkları belirlendi.

20 yıllık sır perdesi aralandı: Nezahat Uyur'un katili belli oldu - 3

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Nezaket Uyur’un aile meclisi kararı ile öldürülmüş olabileceğini değerlendirerek eski eşi Yusuf B., kardeşleri Adem B., bir süre önce soyadını değiştiren diğer kardeşi Hüseyin K., Nurettin B. ile Mustafa S. adlı kişiyi gözaltına aldı.

20 yıllık sır perdesi aralandı: Nezahat Uyur'un katili belli oldu - 4

SIR PERDESİ ARALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin alınan ifadelerinden olayın üzerindeki sır perdesi aralandı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı soruşturmaya göre eşinin kendisini aldattığını düşündüğü ve durumu kardeşi Hüseyin K.’ya anlattığı onun da Uyur'u cezalandırmak için ortak arkadaşları Nihat Ö.yü "Ağabeyim bu kadının cezalandırılmasını istiyor" diyerek kiralık katil olarak tuttuğu tespit edildi.

20 yıllık sır perdesi aralandı: Nezahat Uyur'un katili belli oldu - 5

ÖNCE DENİZDE BOĞMAYI DÜŞÜNMÜŞLER

Olay günü Hüseyin K.’nın Nezaket Uyur’u telefonla arayarak Şile’ye denize gitmeyi teklif ettiği, ikilinin birlikte buluşarak Üsküdar’a geçtikleri belirlendi. Burada Nihat Ö. ile buluşan ikilinin birlikte otobüse binerek Şile’ye gittikleri tespit edildi.

Nezaket Uyur’u denizde boğarak olaya kaza süsü vermeyi amaçladıkları öğrenilen şüphelilerin, genç kadının denize girmemesi üzerine bu planlarını gerçekleştiremedikleri öğrenildi.

20 yıllık sır perdesi aralandı: Nezahat Uyur'un katili belli oldu - 6

BOYNUNU KIRARAK ÖLDÜRÜP CESEDİ ORMANA ATMIŞLAR

Akşam saatlerinde birlikte geri dönerken Nihat Ö.’nün "Bir arkadaşım gelip bize alacak. Eğlenmeye gideceğiz" bahanesiyle genç kadınla birlikte otobüsten indiği, otobüsün uzaklaşmasının ardından Nihat Ö.’nün Nezaket Uyur’u boğup boynunu kırarak öldürdüğü ardından cesedi Hüseyin K. ile birlikte ormanlık alanın içine çekerek üzerini yapraklarla örterek sakladıkları belirlendi.

20 yıllık sır perdesi aralandı: Nezahat Uyur'un katili belli oldu - 7

KARDEŞ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Şüphelilerden Hüseyin K.’nin ifadesine göre cinayetin ardından Yusuf B.’nin otomobille yanlarına gelip, kardeşi ve Nihat Ö.’yü yanına alarak İstanbul’a döndüğü belirlendi.

Hüseyin K. ifadesinde Nihat Ö.’nün bu cinayeti işleme karşılığında Yusuf B.'den o zamanın parasıyla 6 bin 500 lira aldığını iddia etti.

20 yıllık sır perdesi aralandı: Nezahat Uyur'un katili belli oldu - 8

ESKİ KOCA AZMETİRİCİ İDDALARINI KABUL ETMEDİ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nde ifade veren eski koca Yusuf B. ise azmettirici olduğu iddialarını kabul etmeyerek "Öldürdükten sonra benim haberim oldu. Telefon edince yanlarına gidip onları alıp İstanbul’a getirdim. Onu öldüreceklerinden haberim yoktu" diye konuştu.

Gözaltındaki şüphelilerin katil olarak suçladıkları Nihat Ö.'nün ise amcasını öldürdüğü iddiasıyla halen Sinop Cezaevi'nde olduğu öğrenildi.

20 yıllık sır perdesi aralandı: Nezahat Uyur'un katili belli oldu - 9

CESET BULUNAMADI

Polis, cesedin atıldığı yerde köpeklerle yapılan tüm aramalara rağmen cesede ait herhangi bir iz bulunamadı.

Nezaket Uyur'un kızlarından DNA örneklerinin alınacağı ve bölgede daha önce bulunan kemik parçaları ile eşleştirme yapılacağı öğrenildi. Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Yusuf B., Adem B, Hüseyin K., Nurettin B. ve Mustafa S. adliyeye sevk edildiler.

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