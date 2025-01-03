20 yıllık sır perdesi aralandı: Nezahat Uyur'un katili belli oldu
İstanbul Küçükçekmece'de 20 yıl önce kaybolan Nezaket Uyur'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Eski eşi ve kardeşlerinin Uyur'un öldürülmesi için kiralık katil tuttuğu, önce denizde boğmayı düşündükleri ancak planı değiştirerek genç kadının boynunu kırarak cesedini ormana attıkları belirlendi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına altına alınırken Uyur'un cesedi ise hala bulunamadı.
Küçükçekmece'de 24 Haziran 2005 tarihinde kuzenin yanında kalan Nezaket Uyur, evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.
Ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Nezaket Uyur o tarihte yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Yıllar sonra bir televizyon kanalına çıkarak annelerinin bulunmasını isteyen Nezaket Uyur’un kızlarının şikayeti üzerine dosya tekrar incelemeye alındı.