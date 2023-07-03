200 kiloya ulaşan fil hastası kadın 7 yıldır hapis hayatı yaşıyor

Aydın’ın İncirliova ilçesinde yaşayan Aysel Dönmez, mücadele ettiği “fil hastalığı” nedeniyle 200 kiloya ulaştı. 7 yıldır evinde hapis hayatı yaşadığını söyleyen Dönmez, “Tek istediğim diğer insanlar gibi gezip, dolaşabilmek.” dedi.

200 kiloya ulaşan fil hastası kadın 7 yıldır hapis hayatı yaşıyor - 1

Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde eşi İbrahim Dönmez ile yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Aysel Dönmez, 7 yıl önce halk arasında “fil hastalığı” olarak bilinen lenfödeme yakalandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

200 kiloya ulaşan fil hastası kadın 7 yıldır hapis hayatı yaşıyor - 2

200 kilo ağırlığına ulaşan Dönmez, evden çıkamaz hale geldi.

200 kiloya ulaşan fil hastası kadın 7 yıldır hapis hayatı yaşıyor - 3

Yürümekte zorlanan ve 7 yıldır eve mahkum olan Aysel Dönmez, kilosunun yanı sıra diyabet, tansiyon ve kalp rahatsızlıkları bulunduğunu belirtip, çok zor bir yaşam sürdüğünü anlattı.

200 kiloya ulaşan fil hastası kadın 7 yıldır hapis hayatı yaşıyor - 4

Engelli maaşı aldığını, eşinin de malulen emekli olduğunu belirten Dönmez, evin bakımını ise İncirliova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlilerinin üstlendiğini söyledi.

200 kiloya ulaşan fil hastası kadın 7 yıldır hapis hayatı yaşıyor - 5

Tek isteğinin kilo verip, sağlığına kavuşmak olduğunu dile getiren Dönmez, “Kilom nedeniyle yattığım çekyat zamanla aşınıp, zarar görüyor. Hastalandığım zaman merdivenli itfaiye aracı gelip, beni balkondan alarak çıkarıyor. 7 yıldır evin içerisinde hapis hayatı yaşıyorum. Sürekli evde olduğum için psikolojim de bozuldu. Tek istediğim, diğer insanlar gibi gezip, dolaşabilmek.” dedi.

200 kiloya ulaşan fil hastası kadın 7 yıldır hapis hayatı yaşıyor - 6

Rahatsızlığı nedeniyle kilo almaya devam ettiğini belirten Dönmez, "Zayıflamak için mide ameliyatı olmak istiyorum. Benim için riskli bir ameliyat olduğu söylense de ölümü göze alıyorum. Hayatım zindana döndü zaten. Kendimi yaşayan bir ölü gibi hissediyorum. Maddi olarak durumumuz ameliyatı karşılamaya yetmese de bu ameliyatı olmayı çok istiyorum. Kiloma uygun bir akülü sandalyem olsa en azından bu süreçte dışarı çıkabilirim." şeklinde konuştu.

200 kiloya ulaşan fil hastası kadın 7 yıldır hapis hayatı yaşıyor - 7
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