200 kiloya ulaşan fil hastası kadın 7 yıldır hapis hayatı yaşıyor
Aydın’ın İncirliova ilçesinde yaşayan Aysel Dönmez, mücadele ettiği “fil hastalığı” nedeniyle 200 kiloya ulaştı. 7 yıldır evinde hapis hayatı yaşadığını söyleyen Dönmez, “Tek istediğim diğer insanlar gibi gezip, dolaşabilmek.” dedi.
Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde eşi İbrahim Dönmez ile yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Aysel Dönmez, 7 yıl önce halk arasında “fil hastalığı” olarak bilinen lenfödeme yakalandı.