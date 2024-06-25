200 milyon liralık vurgun! 9 ilde 51 kişi yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen (TCK-220) Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak ve (TCK-158) Nitelikli Dolandırıcılık soruşturmaları kapsamında kooperatif kurup 150 müşteki şahsın 200 milyon Türk lirasını, çok sayıda gayrimenkul ve araçlarını alarak dolandıran şahıslarla ilgili operasyon yapıldı.