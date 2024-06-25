200 milyon liralık vurgun! 9 ilde 51 kişi yakalandı

Antalya'da kooperatif kurarak 150 kişiyi 200 milyon lira dolandıran şüpheliler Antalya merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 10'u tutuklandı.

200 milyon liralık vurgun! 9 ilde 51 kişi yakalandı - 1

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen (TCK-220) Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak ve (TCK-158) Nitelikli Dolandırıcılık soruşturmaları kapsamında kooperatif kurup 150 müşteki şahsın 200 milyon Türk lirasını, çok sayıda gayrimenkul ve araçlarını alarak dolandıran şahıslarla ilgili operasyon yapıldı.

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200 milyon liralık vurgun! 9 ilde 51 kişi yakalandı - 2

51 şahsa yönelik Antalya merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 48 şahıs yakalanırken, 3 şahsın da cezaevinde olduğu tespit edildi.

200 milyon liralık vurgun! 9 ilde 51 kişi yakalandı - 3

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden, 7 şahıs Cumhuriyet Savcılığında ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 34 şahıs hakkında çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı uygulandı. 3'ü cezaevinde bulunan şahıslarla birlikte toplam 10 şüpheli ise tutuklandı.

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