200 milyon liralık vurgun! 9 ilde 51 kişi yakalandı
Antalya'da kooperatif kurarak 150 kişiyi 200 milyon lira dolandıran şüpheliler Antalya merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 10'u tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen (TCK-220) Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurmak ve (TCK-158) Nitelikli Dolandırıcılık soruşturmaları kapsamında kooperatif kurup 150 müşteki şahsın 200 milyon Türk lirasını, çok sayıda gayrimenkul ve araçlarını alarak dolandıran şahıslarla ilgili operasyon yapıldı.