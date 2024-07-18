200 saatlik görüntü incelendi, bazadaki cinayetin gizemi çözüldü: Uyuşturucu kuryesi olduğu ortaya çıktı
Kırşehir'de dere kenarında bazanın içinde battaniyeye sarılı bulunan cesedin, İran uyruklu M.A.’ya ait olduğu belirlendi. M.A.’nın otopside midesinden yaklaşık bir kilo uyuşturucu çıktı. Uyuşturucunun çıkması için M.A.’ya sıvı vererek ölümüne neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu 3 kişiden biri tutuklandı.
Bahçelievler Mahallesi'nde 16 Temmuz sabah saatlerinde hurda toplayan kişi, dere kenarında baza buldu.
Bazanın içini açan bu kişi, battaniyeye sarılı erkek cesediyle karşılaşınca polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.