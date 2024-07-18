200 saatlik görüntü incelendi, bazadaki cinayetin gizemi çözüldü: Uyuşturucu kuryesi olduğu ortaya çıktı

Kırşehir'de dere kenarında bazanın içinde battaniyeye sarılı bulunan cesedin, İran uyruklu M.A.’ya ait olduğu belirlendi. M.A.’nın otopside midesinden yaklaşık bir kilo uyuşturucu çıktı. Uyuşturucunun çıkması için M.A.’ya sıvı vererek ölümüne neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu 3 kişiden biri tutuklandı.

200 saatlik görüntü incelendi, bazadaki cinayetin gizemi çözüldü: Uyuşturucu kuryesi olduğu ortaya çıktı - 1

Bahçelievler Mahallesi'nde 16 Temmuz sabah saatlerinde hurda toplayan kişi, dere kenarında baza buldu.
Bazanın içini açan bu kişi, battaniyeye sarılı erkek cesediyle karşılaşınca polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

200 saatlik görüntü incelendi, bazadaki cinayetin gizemi çözüldü: Uyuşturucu kuryesi olduğu ortaya çıktı - 2

Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Cesedi bulan hurdacının da ifadesine başvuruldu.

200 saatlik görüntü incelendi, bazadaki cinayetin gizemi çözüldü: Uyuşturucu kuryesi olduğu ortaya çıktı - 3

BİR KİLO UYUŞTURUCUYU MİDESİNDE TAŞIMIŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarından 200 saatlik görüntü izledi.

200 saatlik görüntü incelendi, bazadaki cinayetin gizemi çözüldü: Uyuşturucu kuryesi olduğu ortaya çıktı - 4

Yapılan çalışmalarda cesedin İran uyruklu M.A.’ya ait olduğu belirlendi.

200 saatlik görüntü incelendi, bazadaki cinayetin gizemi çözüldü: Uyuşturucu kuryesi olduğu ortaya çıktı - 5

UYUŞTURUCU KURYESİYMİŞ

Uyuşturucu kuryesi olduğu tespit edilen M.A.'nın yapılan otopsisinde midesinden bir kilo uyuşturucu çıktı.

200 saatlik görüntü incelendi, bazadaki cinayetin gizemi çözüldü: Uyuşturucu kuryesi olduğu ortaya çıktı - 6

Kente gelen M.A.'nın misafir olduğu Afganistan uyruklu F.N., S.Z.S. ve M.N.'nin evinde rahatsızlandığı saptandı.

200 saatlik görüntü incelendi, bazadaki cinayetin gizemi çözüldü: Uyuşturucu kuryesi olduğu ortaya çıktı - 7

Bunun üzerine 3 Afgan’ın midesindeki uyuşturucuyu çıkarması için M.A.’ya sıvı içirdikleri tespit edildi.

200 saatlik görüntü incelendi, bazadaki cinayetin gizemi çözüldü: Uyuşturucu kuryesi olduğu ortaya çıktı - 8

M.A. hayatını kaybedince 3 şüphelinin cesedi bazanın içine yerleştirerek 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile dere kenarına götürüp bıraktıkları belirlendi.

200 saatlik görüntü incelendi, bazadaki cinayetin gizemi çözüldü: Uyuşturucu kuryesi olduğu ortaya çıktı - 9

Polis ekipleri, adreslerine düzenlediği operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

200 saatlik görüntü incelendi, bazadaki cinayetin gizemi çözüldü: Uyuşturucu kuryesi olduğu ortaya çıktı - 10

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.Z.S. tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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