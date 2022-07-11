200 yıllık bayram geleneği

Haberler - DHA 11.07.2022 - 12:03
Bursa'da 200 yıldır süren Kurban Bayramı geleneği bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.
Mustafakemalpaşa ilçesi Şehriman köyü sakinleri atalarından kalan yüz yıllardır süre gelen geleneği günümüzde de yaşatıyor.
Bu gelenek Şehriman köyü sakinleri tarafından yılda bir kez Kurban Bayramı'nın ikinci günü gerçekleştiriliyor.
Savaşlarda düşman askerini korkutan Alabaş kılığına giren köylüler bunun için kestikleri hayvanların derilerini giyiyor.
Bu yıl da Alabaş kıyafeti giyen köyün gençleri köyde toplanan herkesi tek tek korkuttu.
Yüzlerine maske geçirip ellerine balta alarak köydeki herkesi tek tek korkutuyor. Yılda bir kez gerçekleşen bu geleneksel gösteriyi izlemek için çok sayıda insan köy meydanında toplanıyor.
Atalarından kalan bu geleneği günümüzde de yaşattıklarını ifade eden Şehriman sakinleri, "Bu gelenek bize atalarımızdan kaldı. Atalarımız bu kıyafetleri giyerek düşmana korku salmışlar bizde onların kılığına girerek bu geleneği günümüzde yaşatıyoruz. Her kurban bayramında kestiğimiz hayvanların derisini üzerimize giyiyoruz. Yüzümüze maske takıp elimize balta ve veya hayvan boynuzu alarak etkinlik için meydanda toplanan kişileri tek tek korkutuyoruz. Bu geleneği yaşatıyoruz ve yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.