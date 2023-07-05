200 yıllık çınar ağacı yola devrildi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde çınar ağacının yola devrilmesi ulaşımı aksattı.

200 yıllık çınar ağacı yola devrildi - 1

Altıparmak Caddesi’nde bulunan ve yaklaşık 200 yıllık olduğu tahmin edilen çınar ağacı, yola devrildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

200 yıllık çınar ağacı yola devrildi - 2

Çift şeritli yol, ağacın yolu kapatması nedeniyle ulaşıma kapandı.

200 yıllık çınar ağacı yola devrildi - 3

Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de ağacı yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

200 yıllık çınar ağacı yola devrildi - 4

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından dalların kenara alınmasıyla yol trafiğe açıldı.

200 yıllık çınar ağacı yola devrildi - 5

Taksi şoförü Celal Erbaşlar, gazetecilere, ağacın bir anda devrildiğini söyledi.

200 yıllık çınar ağacı yola devrildi - 6


Kimsenin yaralanmadığını ifade eden Erbaşlar, "İnsanların yoğun olduğu dönemde de bu olay olabilirdi." dedi.

200 yıllık çınar ağacı yola devrildi - 7
200 yıllık çınar ağacı yola devrildi - 8
200 yıllık çınar ağacı yola devrildi - 9
200 yıllık çınar ağacı yola devrildi - 10
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