2004 yılından bu yana en yüksek ziyaretçi rekoru: İngiliz, Rus ve Polonyalı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor
Türkiye'nin en büyük yer altı gölü olan Altınbeşik Mağarası rekorlara doymuyor. Avrupa'nın en büyüğü olan mağara tüm yıllara göre rekor üzerine rekor kırıyor. 2004 yılında 130 bin ziyaretçi ağırlayan mağara, bu yıl 200 bin ziyaretçiyi ağırladı.
Denizden 450 metre yükseklikte turkuaz rengiyle büyüleyen, kuş sesleriyle huzur veren kayalık ve ormanlık alan içindeki Altınbeşik Mağarası, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Mağara özellikle İngiliz, Rus ve Polonyalı turistler tarafından yoğun rağbet görüyor.