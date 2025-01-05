2004 yılından bu yana en yüksek ziyaretçi rekoru: İngiliz, Rus ve Polonyalı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor

“200 BİN ZİYARETÇİ İLE EN YÜKSEK REKOR"

Her yıl mağarayı ziyarete gelen yerli ve yabancı misafirlerin sayılarının arttığını söyleyen Tuğcu, “Mağaramız geçtiğimiz yıl 130 bin civarında ziyaretçi ağırladı. Bu yıl ise 200 bin bandını aştık. Bu sayı ile mağaramız geçtiğimiz yıla göre 70 bin ziyaretçi daha fazla ağırlayarak mağaranın açıldığı 1994 yılından bu yana en yüksek ziyaretçi rekorunu yakaladık. Mağarayı Türkiye'nin her yerinden yerli ziyaretçilerimizin yanı sıra, yabancı ziyaretçilerden genel olarak en fazla Alman ziyaretçiler gelirken, sırasıyla Rus ve diğer ülkeler mağaramızı ziyaret etti” şeklinde konuştu.