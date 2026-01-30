2019'da babalarını, depremde annelerini yitirdiler... Hataylı ikizleri ölüm ayırdı

İkiz kardeşler 2016 yılında dünyaya gelmişti. Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşayan Fuat ile Miyase Çakırkaya çifti, çocuk sahibi olmak için dördüncü kez tüp bebek tedavisini denendi.

Tüp bebek tedavisinin dördüncü denemesinde başarılı olan Çakırkaya çiftinin 2016 yılında siyam ikizi olan evlatları Ali Haydar ve Medyan İsa dünyaya geldi.

Uzun yılların ardından evlat hasreti son bulan Çakırkaya çiftinin çocukları kalça bölgelerinden birbirlerine yapışık halde doğdular.

Doğduktan bir ay sonra ameliyata alınan siyam ikizleri, başarılı geçen ameliyatla birbirlerinden ayrıldılar.