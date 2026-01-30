2019'da babalarını, depremde annelerini yitirdiler... Hataylı ikizleri ölüm ayırdı
30.01.2026 09:57
İHA
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden dört yıl önce babalarını, depremde de annelerini kaybeden Hataylı siyam ikizlerini ölüm ayırdı. İkizlerden biri, sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Hatay'da kalçaları yapışık doğan dokuz yaşındaki siyam ikizlerini ölüm ayırdı.
İkiz kardeşler 2016 yılında dünyaya gelmişti. Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşayan Fuat ile Miyase Çakırkaya çifti, çocuk sahibi olmak için dördüncü kez tüp bebek tedavisini denendi.
Tüp bebek tedavisinin dördüncü denemesinde başarılı olan Çakırkaya çiftinin 2016 yılında siyam ikizi olan evlatları Ali Haydar ve Medyan İsa dünyaya geldi.
Uzun yılların ardından evlat hasreti son bulan Çakırkaya çiftinin çocukları kalça bölgelerinden birbirlerine yapışık halde doğdular.
Doğduktan bir ay sonra ameliyata alınan siyam ikizleri, başarılı geçen ameliyatla birbirlerinden ayrıldılar.
BABA 2019'DA ÖLDÜRÜLDÜ, ANNE DEPREMDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Çocuklarıyla birlikte yaşamaya devam eden Çakırkaya çiftinin adeta mutlulukları yarıda kaldı.
Baba Fuat 2019 yılında cinayete kurban giderken, anne Miyase 2023 yılındaki büyük depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.
HEM ANNELERİ HEM BABALARI OLDU
Depremden sonra annesiz ve babasız kalan siyam ikizlerine bakımlarını yapan halası Neval Çakırkaya, ikizlerin hem annesi hem de babası oldu.
Halasının yanında yaşayan siyam ikizlerden Ali Haydar, sağlık sorunlarının artması nedeniyle yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybeden dokuz yaşındaki Ali Haydar'ın cenazesi Karyel Mezarlığı'na defnedildi. Ali Haydar'ın ölümüne üzülen halası Çakırkaya, gözyaşlarına hakim olamadı.