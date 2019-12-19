2020 Milli Piyango İkramiyesi ne kadar? 2020 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sonuçlarında kaç milyon dağıtılacak?

2020 MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NE KADAR?

31 Aralık Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira oldu. Çekilişte en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.