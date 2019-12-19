2020 Milli Piyango İkramiyesi ne kadar? 2020 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sonuçlarında kaç milyon dağıtılacak?

2020 Milli Piyango ikramiyesi Yılbaşı gecesi talihlisini bulacak. Milli Piyango Yılbaşı 2020 büyük ikramiyesi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) tarafından açıklandı. Peki 2020 Milli Piyango İkramiyesi ne kadar? 2020 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sonuçlarında kaç milyon dağıtılacak? Yılbaşı bilet ücretleri ne kadar?

2020 Milli Piyango İkramiyesi ne kadar? sorusu Google'da aranan kelimeler arasında yer alıyor. Büyük ikramiye için nefesler tutulurken kazanan şanslı kişi 31 Aralık Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde belli olacak. 2020 Milli Piyango İkramiyesi ne kadar? 2020 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sonuçlarında kaç milyon dağıtılacak? Yılbaşı bilet ücretleri ne kadar? İşte merak edilenler...

2020 MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NE KADAR?

31 Aralık Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira oldu. Çekilişte en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

YILBAŞI BİLET ÜCRETLERİ NE KADAR?

2020 Yılbaşı Özel Çekiliş, 80 milyonluk yılbaşı çekilişi için,

Çeyrek bilet: 20 TL,

Yarım Bilet: 40 TL,

Tam bilet: 80 TL olarak belirlendi.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile ilgili merak ettiğiniz her şey NTV 'Milli Piyango Sonuçları' sayfasında...

YILBAŞINDA SAHTE BİLETE DİKKAT!

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kala 80 milyon şanslı kişisini bekliyor.

31 Aralık 2019'da gerçekleşecek yılbaşı özel çekilişinin talihlisi ''https://www.ntv.com.tr/milli-piyango-sonuclari'' ekranından biletini sorgulayabilir. 

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 70 milyon TL kazandıran biletin numarası 7615536 oldu. Ancak talihli 11 aydır ikramiyesini almadı. 

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