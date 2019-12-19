2020 Milli Piyango İkramiyesi ne kadar? sorusu Google'da aranan kelimeler arasında yer alıyor. Büyük ikramiye için nefesler tutulurken kazanan şanslı kişi 31 Aralık Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde belli olacak. 2020 Milli Piyango İkramiyesi ne kadar? 2020 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sonuçlarında kaç milyon dağıtılacak? Yılbaşı bilet ücretleri ne kadar? İşte merak edilenler...
31 Aralık Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira oldu. Çekilişte en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.
2020 Yılbaşı Özel Çekiliş, 80 milyonluk yılbaşı çekilişi için,
Çeyrek bilet: 20 TL,
Yarım Bilet: 40 TL,
Tam bilet: 80 TL olarak belirlendi.
Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile ilgili merak ettiğiniz her şey NTV 'Milli Piyango Sonuçları' sayfasında...
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kala 80 milyon şanslı kişisini bekliyor.
31 Aralık 2019'da gerçekleşecek yılbaşı özel çekilişinin talihlisi ''https://www.ntv.com.tr/milli-piyango-sonuclari'' ekranından biletini sorgulayabilir.
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 70 milyon TL kazandıran biletin numarası 7615536 oldu. Ancak talihli 11 aydır ikramiyesini almadı.