2020 Milli Piyango sonuçları canlı (Milli Piyango sorgulama ekranı ntv.com.tr'de)

2020 Milli Piyango çekilişi 15.00'te yapıldı. Yapılan çekiliş doğrultusunda 80 milyonun talihlisi ya da çeyrek bilete çıkması ihtimalinde talihlileri belli olacak. 80 Milyon TL olan 2020 milli Piyango büyük ikramiyesinin vereceği 2020 milli piyango çekiliş sonuçları ntv.com.tr'den anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Google'da, "milli piyango bilet sorgulama" ve "milli piyango sonuçları" aramaları her dakika artıyor. Peki Milli piyango sonuçları saat kaçta ve ne zaman açıklanacak? Milli piyango çekilişi hangi kanalda yayınlanacak? Amorti ve teselli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte milli piyango çekilişi sonrası milli piyango sonuçları, ikramiye tutarları ve kazanan numaralar...

2020 Milli Piyango Sonuçları

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi yapılıyor. 

 Merakla beklenen 80 milyon TL'lik ikramiye için yılbaşı 2020 çekilişi başladı.

Halka açık gerçekleştirilecek çekilişte büyük yılbaşı ikramiyesi, 2 adet amorti akşam 20.00 ile 21.00 arasında çekilecek.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA SAYFASI

2020 MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NE KADAR?

Yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak.

Amorti ve teselli ikramiyesi ne kadar olacak?

Tam bilet alanlar 70 TL,

Yarım bilet alanlar 35 TL,

Çeyrek bilet alanlar ise 17,5 TL almaya hak kazanacaklar. 

Teselli ikramiyesini ise büyük ikramiyeyi 1 rakamla kaçıran için verilen ikramiye.

Sahte milli piyango bileti nasıl anlaşılır?

  • Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.
  • Biletin arkasında bayii satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.
  • Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.
  • Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.
  • Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.
  • 18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.
2020 milli piyango çekiliş sonuçları ntv.com.tr'den anlık ve canlı olarak takip edilebilecek.
Seksen milyon TL'lik 2020 Yılbaşı Çekilişi'ne saatler kala, MPİ'nin 2019 Yılbaşı Çekilişi'nde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği '7615536' numaralı tam biletin sahibi, hala parasını almadı. Talihli eğer bugün mesai bitimine (17.00) kadar parasını almazsa büyük ikramiye hazineye devredecek

2020 Milli Piyango çekilişi başladı: Milli piyango sonuçları açıklanıyor!

2019 Milli Piyango çekilişi başlıyor. Önce küçük ikramiyeleri kazanan numaralar belirlenecek. Ankara Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden NTV muhabiri Serkan Kaya aktardı.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI 

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