2020 Milli Piyango sonuçları canlı (Milli Piyango sorgulama ekranı ntv.com.tr'de)

2020 MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NE KADAR?

Yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak.