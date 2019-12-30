2020 Milli Piyango Sonuçları ve MPİ Yılbaşı Bilet Sorgulama ntv.com.tr'de! 

2020 Milli piyango yılbaşı çekilişi içn nefesler tutuldu. Merakla beklenen 80 milyon TL'lik ikramiye için yılbaşı 2020 çekilişi 31 Aralık 2019 saat 15.00'de başlayacak.
Halka açık gerçekleştirilecek çekilişte büyük yılbaşı ikramiyesi, 2 adet amorti akşam 20.00 ile 21.00 arasında çekilecek.
31 Aralık Yılbaşı Çekilişi'nde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.
2020 Yılbaşı Özel Çekilişi, 80 milyonluk yılbaşı çekilişi için,
Çeyrek bilet: 20 TL,
Yarım Bilet: 40 TL,
Tam bilet: 80 TL olarak belirlendi. HABERE GİT
2018 Yılbaşı büyük ikramiyesi olan 61 milyon TL'lik ödülün sahibi hala ortaya çıkmazken biletin Ordu'da bir bayiden satıldığı belirlendi. Aynı bayi ise 4 kişiye de teselli ikramiyesi kazandırdı. HABERE GİT
Yılbaşı bileti konusunda ise ün yapmış isimlerden birisi İstanbul Eminönü'nde bulunan Nimet Abla. Her sene yılbaşı öncesi metrelerce bilet kuyruğu oluşturarak bütün dikkatleri üzerine topluyor.
Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise sıfır ve altı. DETAYLI HABERE GİT
Milli piyango biletlerinin kağıt dokusunda fligran bulunuyor ve gün ışığına tutulduğunda görülüyor. Kağıdın her tarafına homojen olarak dağılmış ve sadece mor ışık (ultraviyole) altında görülebilen, uzunluğu en az 3 milimetre olan, parlayan ve kesin çizgiler şeklinde mavi ve sarı renkli görünmez elyaf da yer alıyor.
Kompozisyon bölümünün üst ve alt bölümünde bulunan mini ''Milli Piyango'' yazısı, renkli fotokopi çekildiğinde dağılma özelliğine sahip. Biletin tarih ve bedelinin yazıldığı bölümdeki ince çizgiler fotokopi çekildiğinde dağılıyor ve netliğini kaybediyor.
2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 80 Milyon TL talihlisini beklerken vatandaşlar en çok hangi bilete ikramiye çıktığını Google'da aratıyor.
Geçmiş yıllara kıyasla en fazla ikramiye çıkan bilet: Çeyrek bilet
2020 yılbaşı özel ikramiyesi için alınması gereken Milli piyango biletleri çekiliş başlamasına 1 saate kadar milli piyango seyyar ve bayilerinden alınacak.