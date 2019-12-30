2020 Milli Piyango Sonuçları ve MPİ Yılbaşı Bilet Sorgulama ntv.com.tr'de! 

Milli piyango 2020 yılbaşı çekilişine artık saatler kaldı! 80 Milyon TL olan 2020 milli piyango büyük ikramiyesinin vereceği 2020 milli piyango çekiliş sonuçları NTV.com.tr'den anlık ve canlı olarak takip edilebilecek. Google'da, "milli piyango sorgulama" ve "milli piyango sonuçları" aramaları artmış durumda. Milli piyango sonuçları yarın saat kaçta ve ne zaman açıklanacak? Milli piyango çekilişi yarın hangi kanalda yayınlanacak? Milli piyango ikramiyesiyle birlikte 2020 yılbaşı milli piyango çekilişinde kaç milyon dağıtılacak? Milli piyango bilet fiyatları ne kadar? Milli piyango bileti alırken dikkat edilmesi gerekenler neler? (MPİ ) Milli piyango yılbaşı çekiliş sonuçlarında en çok kazandıran bayii hangisi? Milli piyango yılbaşı çekiliş sonucularında en çok çıkan numaralar neler? Sahte milli piyango bileti nasıl anlaşılır? Milli piyango yılbaşı ikramiyesi en .ok hangi illere çıktı? Tam, yarım veya çeyrek biletinde hangisi daha çok kazandırdı? 2020 Milli piyango yılbaşı çekilişi bitti mi? Ne kadar bilet satıldı? Amorti ve teselli ikramiyesi ne kadar olacak?

Milli piyango sonuçları yarın saat kaçta açıklanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

2020  Milli piyango yılbaşı çekilişi içn nefesler tutuldu. Merakla beklenen 80 milyon TL'lik ikramiye için yılbaşı 2020 çekilişi 31 Aralık 2019 saat 15.00'de başlayacak. 

Halka açık gerçekleştirilecek çekilişte büyük yılbaşı ikramiyesi, 2 adet amorti akşam 20.00 ile 21.00 arasında çekilecek.

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Milli piyango ikramiyesiyle birlikte 2020 yılbaşı milli piyango çekilişinde kaç milyon dağıtılacak? Milli piyango bilet fiyatları ne kadar? 

31 Aralık Yılbaşı Çekilişi'nde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

2020 Yılbaşı Özel Çekilişi, 80 milyonluk yılbaşı çekilişi için,

Çeyrek bilet: 20 TL,

Yarım Bilet: 40 TL,

Tam bilet: 80 TL olarak belirlendi. HABERE GİT

Milli piyango bileti alırken dikkat edilecek gerekenler nelerdir? 

  • Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.
  • Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.
  • Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.
  • Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.
  • Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.
  • 18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

MPİ Milli piyango yılbaşı çekiliş sonuçlarında en çok kazandıran bayi hangisi? 

2018 Yılbaşı büyük ikramiyesi olan 61 milyon TL'lik ödülün sahibi hala ortaya çıkmazken biletin Ordu'da bir bayiden satıldığı belirlendi. Aynı bayi ise 4 kişiye de teselli ikramiyesi kazandırdı. HABERE GİT

Yılbaşı bileti konusunda ise ün yapmış isimlerden birisi İstanbul Eminönü'nde bulunan Nimet Abla. Her sene yılbaşı öncesi metrelerce bilet kuyruğu oluşturarak bütün dikkatleri üzerine topluyor. 

2018 BÜYÜK İKRAMİYESİ İLE NELER ALINABİLİR? (60 BİN TL)

Milli piyango yılbaşı çekiliş sonucularında en çok çıkan numaralar hangileri? 

Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise sıfır ve altı. DETAYLI HABERE GİT

Sahte milli piyango bileti nasıl anlaşılır? 

Milli piyango biletlerinin kağıt dokusunda fligran bulunuyor ve gün ışığına tutulduğunda görülüyor. Kağıdın her tarafına homojen olarak dağılmış ve sadece mor ışık (ultraviyole) altında görülebilen, uzunluğu en az 3 milimetre olan, parlayan ve kesin çizgiler şeklinde mavi ve sarı renkli görünmez elyaf da yer alıyor.

Kompozisyon bölümünün üst ve alt bölümünde bulunan mini ''Milli Piyango'' yazısı, renkli fotokopi çekildiğinde dağılma özelliğine sahip. Biletin tarih ve bedelinin yazıldığı bölümdeki ince çizgiler fotokopi çekildiğinde dağılıyor ve netliğini kaybediyor.

Milli piyango yılbaşı çekiliş sonuçlarında en çok hangi bilete çıktı? Tam, yarım veya çeyrek hangi bilet daha çok kazandırdı? 

2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde  80 Milyon TL talihlisini beklerken vatandaşlar en çok hangi bilete ikramiye çıktığını Google'da aratıyor. 

Geçmiş yıllara kıyasla en fazla ikramiye çıkan bilet: Çeyrek bilet

2020 Milli piyango yılbaşı çekilişi bitti mi? Ne kadar bilet satıldı? Amorti ve teselli ikramiyesi ne kadar olacak?

2020 yılbaşı özel ikramiyesi için alınması gereken Milli piyango biletleri çekiliş başlamasına 1 saate kadar milli piyango seyyar ve bayilerinden alınacak.

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