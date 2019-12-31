2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları açıklanıyor (Milli Piyango (MPİ) bilet sorgulama)

Milli Piyango 2020 çekilişi yapıldı, büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oluyor. Çekiliş saat 15.00'da başladı. Büyük ikramiyenin 20.30 gibi belli olması bekleniyor. Milli Piyango bilet sorgulama işleminizi 'ntv.com.tr Milli Piyango Sonuçları' sayfasından öğrenebilirsiniz. 80 Milyon TL olan 2020 milli piyango büyük ikramiyesinin vereceği 2020 milli piyango çekiliş sonuçları NTV.com.tr'den anlık ve canlı olarak takip edilebilecek. Google'da, "milli piyango sorgulama" ve "milli piyango sonuçları" aramaları artmış durumda. Milli piyango sonuçları saat kaçta ve ne zaman açıklanacak? Milli piyango çekilişi hangi kanalda yayınlanacak? Amorti ve teselli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte milli piyango çekilişi sonrası milli piyango sonuçları, ikramiye tutarları ve kazanan numaralar...

2020 Milli Piyango Sonuçları

Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi yapılıyor. 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. 

2020  Milli piyango yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. Merakla beklenen 80 milyon TL'lik ikramiye için yılbaşı 2020 çekilişi başladı.

Halka açık gerçekleştirilecek çekilişte büyük yılbaşı ikramiyesi, 2 adet amorti akşam 20.00 ile 21.00 arasında çekilecek.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA SAYFASI

Milli Piyango 2020 Bilet Sorgulama

Yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.


Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA SAYFASI

2020 Milli piyango yılbaşı çekilişi bitti mi? Ne kadar bilet satıldı?

2020 yılbaşı özel ikramiyesi için alınması gereken Milli piyango biletleri çekiliş başlamasına 1 saate kadar milli piyango bayilerinden ve seyyar bilet satıcılarından alınabilecek.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA SAYFASI

Amorti ve teselli ikramiyesi ne kadar olacak?

Tam bilet alanlar 70 TL,

Yarım bilet alanlar 35 TL,

Çeyrek bilet alanlar ise 17,5 TL almaya hak kazanacaklar. 

Teselli ikramiyesini ise büyük ikramiyeyi 1 rakamla kaçıran için verilen ikramiye.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA SAYFASI

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA SAYFASI

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA SAYFASI

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA SAYFASI

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