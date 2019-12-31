2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları açıklanıyor (Milli Piyango (MPİ) bilet sorgulama)

2020 Milli Piyango Sonuçları

Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi yapılıyor. 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

2020 Milli piyango yılbaşı çekilişi için nefesler tutuldu. Merakla beklenen 80 milyon TL'lik ikramiye için yılbaşı 2020 çekilişi başladı.

Halka açık gerçekleştirilecek çekilişte büyük yılbaşı ikramiyesi, 2 adet amorti akşam 20.00 ile 21.00 arasında çekilecek.

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