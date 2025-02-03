2020'de çığ felaketinin yaşandığı dağda kar miktarı azaldı
Van'ın Bahçesaray ilçesi yolunda 2020 yılında meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının üzerinden 5 yıl geçerken, geçmiş yıllarda yoğun kar yağışı alan bölgede bu yıl daha az kar olduğu gözlemlendi.
Bahçesaray yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde 4 ve 5 Şubat 2020'de meydana gelen iki ayrı çığ felaketinde 11'i jandarma, 9'u güvenlik korucusu olmak üzere toplam 42 kişi hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından yetkililer, her yıl olduğu gibi bu yıl da çığ riski taşıyan bölgelerde incelemelerini sürdürüyor.