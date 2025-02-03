2020'de çığ felaketinin yaşandığı dağda kar miktarı azaldı

Bahçesaray yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde 4 ve 5 Şubat 2020'de meydana gelen iki ayrı çığ felaketinde 11'i jandarma, 9'u güvenlik korucusu olmak üzere toplam 42 kişi hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından yetkililer, her yıl olduğu gibi bu yıl da çığ riski taşıyan bölgelerde incelemelerini sürdürüyor.