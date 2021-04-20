2021 Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? (2021 resmi tatil takvimi)

Ramazan Bayramı 13 Mayıs Perşembe günü başlıyor. 2021 yılında Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi günü başlıyor, Kurban Bayramı tatili ise 9 gün görünüyor. İşte 2021 yılında resmi ve dini tatil günleri...

ntv.com.tr 20.04.2021 - 10:02

2021 Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? (2021 resmi tatil takvimi) - 1

2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Resmi tatil olan milli bayramlar:

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2021 Cuma

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2021 Çarşamba

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü: 1 Mayıs 2021 Cumartesi

2021 Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? (2021 resmi tatil takvimi) - 2

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2021 Perşembe

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2021 Pazartesi

Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim 2021 Perşembe - 29 Ekim 2021 Cuma, 1.5 gün tatil.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? (2021 resmi tatil takvimi) - 3

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı: 13 Şubat 2021 Cumartesi Receb ayının ilk günü.

Regaib Kandili: 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili: 10 Mart 2021 Çarşamba

Şaban ayının başlangıcı: 14 Mart 2021 Pazar

Berat Kandili: 27 Mart 2021 Cumartesi

Ramazan ayının başlangıcı: 13 Nisan 2021 Salı

Kadir gecesi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi

2021 Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? (2021 resmi tatil takvimi) - 4

Ramazan Bayramı Arefesi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1.gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe

Ramazan Bayramı 2.gün: 14 Mayıs 2021 Cuma

Ramazan Bayramı 3.gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi

2021 Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? (2021 resmi tatil takvimi) - 5

Kurban Bayramı Arefesi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı 1.gün: 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı 2.gün: 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı 3.gün: 22 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı 4.gün: 23 Temmuz 2021 Cuma

Hicri Yılbaşı - Muharrem Ayının başlangıcı: 9 Ağustos 2021 Pazartesi

Aşure Günü: 18 Ağustos 2021 Çarşamba

Mevlit Kandili: 17 Ekim 2021 Pazar

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