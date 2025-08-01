2021 yılında dikilmişti, ilk meyvelerini verdi

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, yapılan çalışmanın başarılı sonuçlar verdiğini belirterek, "İlçe Müdürlüğü teknik personelimiz başarılı bir çalışma gerçekleştirerek ilimizde ilk defa toprakta bu bitkinin yetiştirilmesini sağlandı. Üreticimiz Zafer Tepe’nin bahçesindeyiz. Bu bahçede temin ettiğimiz 400 adet fidanın dikimi 2021 yılında gerçekleştirildi ve üreticimiz tarafından bahçeye damla sulama sistemi kuruldu. Bugüne kadar da fidanların gelişimde herhangi bir olumsuzluk gözlenmedi. 3. yılın sonunda ilk hasadı gerçekleştirdik. Ürün ekonomik açıdan da katma değeri yüksek bir ürün. İlk hasatta 1 dekarlık bahçenin tamamından toplamda 35-40 kg civarında blueberry, yaban mersini meyvesi hasat edildi ve üreticimiz mahsulünü 400 TL fiyatla sattı. Elde edilen verim ve ürünün satış fiyatı birlikte değerlendiğinde çalışmanın bölge şartlarında gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ürün verimi zamanla artan bir ürün. 8 yılın sonunda 20 kat artması bekleniyor" dedi.