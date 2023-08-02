ÖSYM'den 2022-KPSS (Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) branş bazında sıralamalara güncelleme duyurusu: Branş bazında sıralama nedir, nasıl öğrenilir?
2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM tarafından güncellendi. "2022 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2022-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiştir." denildi. Peki, branş bazında sıralama nedir, nasıl öğrenilir?
ÖSYM'den KPSS branş bazında sıralamalara güncelleme duyurusu geldi. Yapılan açıklamada; "2022 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2022-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir." denildi.