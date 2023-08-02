ÖSYM'den 2022-KPSS (Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) branş bazında sıralamalara güncelleme duyurusu: Branş bazında sıralama nedir, nasıl öğrenilir?

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM tarafından güncellendi. "2022 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2022-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiştir." denildi. Peki, branş bazında sıralama nedir, nasıl öğrenilir?

ÖSYM'den 2022-KPSS (Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) branş bazında sıralamalara güncelleme duyurusu: Branş bazında sıralama nedir, nasıl öğrenilir? - 1

ÖSYM'den KPSS branş bazında sıralamalara güncelleme duyurusu geldi. Yapılan açıklamada; "2022 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2022-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir." denildi.

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ÖSYM'den 2022-KPSS (Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) branş bazında sıralamalara güncelleme duyurusu: Branş bazında sıralama nedir, nasıl öğrenilir? - 2

BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir.

Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların, (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

ÖSYM'den 2022-KPSS (Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) branş bazında sıralamalara güncelleme duyurusu: Branş bazında sıralama nedir, nasıl öğrenilir? - 3

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

ÖSYM'den 2022-KPSS (Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) branş bazında sıralamalara güncelleme duyurusu: Branş bazında sıralama nedir, nasıl öğrenilir? - 4

HEM "MEZUN" HEM DE "OKUYOR" OLAN ADAYLARIN DAHİL EDİLMESİ

ÖSYM sisteminde, adayların eğitim bilgisindeki mezuniyet durumu alanı “Okuyor” ve “Mezun” olmak üzere iki kategoride tutulmaktadır.
ÖSYM branş bazında sıralamaları oluştururken varsa YÖKSİS kaynaklı ÖSYM sisteminde bulunan eğitim bilgisini, YÖKSİS kaynaklı bir eğitim bilgisi yoksa başvuru esnasında adayın bildirmiş olduğu eğitim bilgisini kullanmaktadır.

Başvuruda bulunan adaylardan, branş bazında sıralamaların hesaplandığı sırada eğitim bilgisindeki mezuniyet durumu alanı “Okuyor” olan adayların tercih döneminde mezun olması durumunda ilgili alan “Mezun” olarak sisteme yansıyacak ve bu adayların tercih hakkı olacaktır. Bundan dolayı mezuniyet durumu alanı “Mezun” olan adayların yanı sıra “Okuyor” olan adayların da branş bazında sıralamaya dâhil edilmesi gereklidir. Böylelikle dâhil edilmediği takdirde ortaya çıkacak olan “adayların kendilerini gerçekte olduğu sıradan daha ileride görmesi durumu” engellenmiş olmaktadır.

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