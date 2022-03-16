2022 yılının ilk Van kedileri dünyaya geldi

Her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişinin ziyaret ettiği Van Kedi Villası'nda koruma altında bulunan kedilerin bu yılki ilk yavruları dünyaya geldi.

Haberler - İHA 16.03.2022 - 12:31

2022 yılının ilk Van kedileri dünyaya geldi - 1

'de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan kedilerinin neslinin devamı için çalışmalar özverili bir şekilde sürüyor.

2022 yılının ilk Van kedileri dünyaya geldi - 2

Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedilerinin 2022 yılındaki ilk yavruları dünyaya gözlerini açtı.

2022 yılının ilk Van kedileri dünyaya geldi - 3

Bu yıl ilk olarak iki anne Van kedisi, 5 yavru doğurdu. Van kedilerinin doğumlarının her mevsim senkronize bir şekilde devam edeceği belirtildi.

2022 yılının ilk Van kedileri dünyaya geldi - 4

"BİRİNCİ PARTİ DOĞUMLARIMIZ BAŞLADI"

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, merkezde 2022 yılının ilk Van kedilerinin dünyaya geldiğini belirtti.

2022 yılının ilk Van kedileri dünyaya geldi - 5

Merkezde doğumların senkronize olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kaya, “Van kedilerine yılda 3 parti şeklinde doğum yaptırılıyor. Birinci parti doğumlarımız başladı. Bu partide 25 anne doğum yapacak. Bunların ilk iki annesi doğumlarını yaptı. Şu an 5 yavru Van kedimiz var” dedi.

2022 yılının ilk Van kedileri dünyaya geldi - 6

"DOĞUMLAR ERKEN OLDU"

Doğumların sene sonuna kadar devam edeceğini dile getiren Kaya, “Doğumlar bir anda başlayıp, bir anda bitmeyecek.  Bugün doğum yapan hayvanlar ocak ayında çiftleşen hayvanlardır. Bu da buranın şartlarının elverişli olduğunu gösteriyor. Erken kızgınlığa gelen kediler erken doğum yapıyor” diye konuştu.

2022 yılının ilk Van kedileri dünyaya geldi - 7

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2022 yılının ilk Van kedileri dünyaya geldi - 8

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