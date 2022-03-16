2022 yılının ilk Van kedileri dünyaya geldi

Merkezde doğumların senkronize olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kaya, “Van kedilerine yılda 3 parti şeklinde doğum yaptırılıyor. Birinci parti doğumlarımız başladı. Bu partide 25 anne doğum yapacak. Bunların ilk iki annesi doğumlarını yaptı. Şu an 5 yavru Van kedimiz var” dedi.