2022'ye damga vuran anlar: AA Yılın Fotoğrafı oylaması başladı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında Harkiv kentinde sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu. Saldırıda yaralanan öğretmen Olena Kurilo’nun fotoğrafı, savaşın simgelerinden biri haline geldi.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı tahliyeler sırasında da devam etti. Iprin şehrinde köprü etrafında tahliye için toplanan sivillerin birkaç metre uzağında patlama meydana geldi.
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni öncesi Türk Yıldızları'nın yaptığı gösteri, gökyüzünde beliren ay ile güzel görüntü oluşturdu.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Rusların düzenlediği saldırılarda çok sayıda yerleşim yeri, bina ve okul zarar gördü. Bir Ukraynalı, yakınının cansız bedeni başında gözyaşı döktü.
İstanbul’un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde düzenlenen terör saldırısının ardından cadde Türk bayraklarıyla donatıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığına bağlı Muharebe Arama ve Kurtarma (MAK) Grup Amirliği polisleri, Erciyes Dağı’nda 3100 rakımda kış eğitimi aldı.
Isparta Eğirdir Dağ̆ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında gördükleri zorlu eğitimlerle terörle mücadelenin en önemli unsurlarından biri haline gelen komandolar, "su üstü harekatı" eğitimiyle zorlu deniz, göl, durgun su ve akarsu şartlarındaki görevlere hazırlanıyor.
Van’da terörle mücadele sonrasında güvenliğin sağlandığı Tendürek Dağı’nın zirvesine Türk bayrağı dikildi.
İspanya merkezli sivil toplum kuruluşu Open Arms, Akdeniz'de alabora olan teknedeki 100'den fazla göçmeni kurtardı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağındaki patlama nedeniyle göçük altında kalan maden işçilerinin yakınları ve arkadaşları üzüntü yaşadı. Maden faciasında 42 işçi öldü.
Rusya ile Kırım arasında bulunan köprüdeki kamyonda meydana gelen patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde petrol şirketi Aramco'nun tesislerinin bulunduğu bölgeden dumanlar yükseldi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın deniz safhası gerçekleştirildi.
İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda başından yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 10 yaşındaki Leyan eş-Şair için Han Yunus kentinde cenaze töreni düzenlendi.
Kenya'da yapılan seçimlerin ardından başkent Nairobi'nin Kibera bölgesinde toplanan kaybeden aday Odinga’nın destekçileri, seçim sonuçlarını protesto etti.
Kar, tipi ve dondurucu soğukların etkili olduğu Ardahan'da görev yapan sağlık ekipleri, tüm olumsuzluklara rağmen aşı çalışmalarını sürdürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin vizyon projeleri arasında yer alan TOGG'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü’nün açılışında üretim bandından inen aracı kullanarak tören alanına getirdi.
Afganistan'da çocuklar açlık nedeniyle yaşı gelmesine rağmen emekleyemiyor, ayaklarının üstünde duramıyor.
İsrail güçleri, El Halil kentinde 15 yaşındaki Filistinli Mustafa el-Husays’ı gerçek mermiyle yaraladıktan sonra tıbbi yardım sağlamaksızın gözaltına aldı.
ABD'ye ulaşmak üzere Honduras'tan Guatemala’ya gelen göçmenler, evrak işlemlerinin tamamlanmadığı gerekçesiyle Guatemala güvenlik güçleri tarafından Honduras sınırında bulunan Corinto bölgesinde durduruldu. Göçmenlerden biri, polislerin önünde oturarak bekledi.
Hakkari’de düzenlenen 4. Kar Festivali renkli görüntülere sahne oldu. İglonun önüne getirilen ve sevecen tavırlarıyla ilgi çeken jandarmanın arama kurtarma köpeği Linda’yı seven ziyaretçiler, fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdi.
Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin denetlemeleri sonrası hareket eden ve mısır taşıyan "Razoni" adlı gemi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü mevkisinden geçti. Razoni, anlaşma kapsamında Ukrayna’dan ayrılan ilk gemi olma özelliğini taşıyor.