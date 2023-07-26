2023 Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? MEB İOKBS için tarih bilgisi araştırılıyor

2023 Bursluluk sınavının tarihi Milli Eğitim Bakanlığı iş takvimiyle açıklandı. Ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen bursluluk sınavı geçtiğimiz yıllarda İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) adını almıştı. Peki, 2023 Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak?

2023 Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? MEB İOKBS için tarih bilgisi araştırılıyor - 1

MEB İOKBS oturumuna geri sayım başladı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru işlemlerinin geride kalması ile bu kez de sınav tarihi gündem oldu. Söz konusu sınav Eylül ayında organize edilecek. Sonuçların ardından da hak sahibi öğrencilere burs bağlanacak. İşte, 2023 İOKBS oturumuna dair bilgiler...

TÜRKİYE HABERLERİ

2023 Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? MEB İOKBS için tarih bilgisi araştırılıyor - 2

2023 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Sınav, 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.

Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

2023 Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? MEB İOKBS için tarih bilgisi araştırılıyor - 3

SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce 'www.meb.gov.tr' internet adresinden yayımlanacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

DAHA FAZLA GÖSTER