2023 Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? MEB İOKBS için tarih bilgisi araştırılıyor

MEB İOKBS oturumuna geri sayım başladı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru işlemlerinin geride kalması ile bu kez de sınav tarihi gündem oldu. Söz konusu sınav Eylül ayında organize edilecek. Sonuçların ardından da hak sahibi öğrencilere burs bağlanacak. İşte, 2023 İOKBS oturumuna dair bilgiler...