2023 CUMA MESAJLARI: En güzel, anlamlı, yeni, kısa ve uzun cuma mesajları ve sözleri

8 ARALIK 2023 CUMA MESAJLARI

Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar



Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun.



Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.



Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle... Hayırlı Cumalar...



Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma’nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah