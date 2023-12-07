2023 CUMA MESAJLARI: En güzel, anlamlı, yeni, kısa ve uzun cuma mesajları ve sözleri

Cuma mesajları göndermek isteyen ve bunu sade/anlamlı seçenekler olarak tercih eden vatandaşlar, 8 Aralık sade ve anlamlı Cuma mesajları için araştırmalarına başladı. Sevdikleri ile aralarındaki bağı güçlendirmek isteyenler kısa ve anlamlı cuma mesajlarını araştırıyor. Mübarek cuma gününde, iyi ve dua dolu dileklerle vatandaşlar en güzel sözlerin yer aldığı cuma mesajlarını birbirlerine gönderiyor. İşte, cuma mesajı seçeneklerinde anlamlı, kısa ve dualı seçenekler...

2023 CUMA MESAJLARI: En güzel, anlamlı, yeni, kısa ve uzun cuma mesajları ve sözleri - 1

Müslümanlar için beklenen cuma gününün gelmesiyle SMS ve sosyal medya uygulamalarından paylaşılan cuma mesajı seçeneklerine dair araştırmalar hız kazandı. Bu anlamlı günü taçlandırmak isteyenler, SMS ve Whatsapp paylaşımlarına uygun en yeni cuma mesajlarını sorguluyor. İşte, cuma mesajları seçenekleri ve anlamlı sözler derlemesi...

TÜRKİYE HABERLERİ

2023 CUMA MESAJLARI: En güzel, anlamlı, yeni, kısa ve uzun cuma mesajları ve sözleri - 2

8 ARALIK 2023 CUMA MESAJLARI

Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle... Hayırlı Cumalar...

Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma’nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah

2023 CUMA MESAJLARI: En güzel, anlamlı, yeni, kısa ve uzun cuma mesajları ve sözleri - 3

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Allah’ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

Allah’ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun.

2023 CUMA MESAJLARI: En güzel, anlamlı, yeni, kısa ve uzun cuma mesajları ve sözleri - 4

Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı cumalar dilerim.

Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Hayırlı Cumalar.

Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumamız mübarek olsun.

Ümmetimin bayramları içinde Cumadan daha kıymetli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan değerlidir. (Hadis-i Şerif, Buhari)

Cumamız mübarek dualarimiz ve tebelerimiz kabul olsun

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