2023 Ek MTV 3. taksit ödemesi ne zaman? Ek MTV ne zaman yatacak? İşte en güncel gelişmeler

2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV), ödenecek. Kanuna göre söz konusu ek ödeme, 2023 için tahakkuk edilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar olacak. Söz konusu düzenleme TBMM'den geçti. Peki, Ek MTV ödemesi ne zaman? Ek MTV ne zaman yatacak?

2023 Ek MTV 3. taksit ödemesi ne zaman? Ek MTV ne zaman yatacak? İşte en güncel gelişmeler - 1

2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alınacak. Düzenlemenin detayları ve ödeme takvimi ise binlerce araç sahibi tarafından merakla sorgulanıyor. İşte, 2023 ek MTV ödemesinde son bilgiler...

TÜRKİYE HABERLERİ

2023 Ek MTV 3. taksit ödemesi ne zaman? Ek MTV ne zaman yatacak? İşte en güncel gelişmeler - 2

EK MTV'DEN KİMLER MUAF OLACAK?


Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacak.

2023 Ek MTV 3. taksit ödemesi ne zaman? Ek MTV ne zaman yatacak? İşte en güncel gelişmeler - 3

EK MTV ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Ek MTV’nin taksiti kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın yani ağustos sonuna kadar, ikinci taksiti ise kasım sonuna kadar ödenecek.

2023’ün ikinci yarısı ilk defa tescil edilen sıfır kilometre aracın ek MTV’si ise 6 aylık dönemden yarım hesaplanacak ve peşin ödenecek. Yani, Eylül 2023’te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobil için yıllık MTV’nin yarısı kadar ek MTV alınacak.

DAHA FAZLA GÖSTER