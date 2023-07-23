2023 Ek MTV 3. taksit ödemesi ne zaman? Ek MTV ne zaman yatacak? İşte en güncel gelişmeler
2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV), ödenecek. Kanuna göre söz konusu ek ödeme, 2023 için tahakkuk edilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar olacak. Söz konusu düzenleme TBMM'den geçti. Peki, Ek MTV ödemesi ne zaman? Ek MTV ne zaman yatacak?
2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alınacak. Düzenlemenin detayları ve ödeme takvimi ise binlerce araç sahibi tarafından merakla sorgulanıyor. İşte, 2023 ek MTV ödemesinde son bilgiler...