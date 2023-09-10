2023 GSB başvuru sonuçları açıklandı, ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Başvuru sürecinin 6 Eylül'de sona ermesi ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, 2023 GSB başvuru sonuçları açıklandı, ne zaman açıklanacak?

2023 GSB başvuru sonuçları açıklandı, ne zaman açıklanacak? - 1

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geçtiğimiz günlerde 11 bin 455 sözleşmeli personel alacaklarını duyurmuştu. Merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere alınacak personeller için başvuruları geçtiğimiz günlerde alındı.

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2023 GSB başvuru sonuçları açıklandı, ne zaman açıklanacak? - 2

Başvuruların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Yerleştirme sonucu asıl ve yedek olmak üzere belirlenecek. Elektronik ortamda yapılan başvurularda, gerekli özel ve genel şartları taşımadığı tespit edilen adayların müracaatları olumsuz değerlendirilecek.

2023 GSB başvuru sonuçları açıklandı, ne zaman açıklanacak? - 3

BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

GSB personel alımı duyurusunda sürecin ayrıntılarına yer verildi ancak sonuç tarihi açıklanmadı.

2023 GSB başvuru sonuçları açıklandı, ne zaman açıklanacak? - 4

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

1) Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.

2) Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

3) Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için KPSS’de asgari puan almış olmak müktesep hakteşkil etmeyecektir.

4) Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

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