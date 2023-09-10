2023 GSB başvuru sonuçları açıklandı, ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Başvuru sürecinin 6 Eylül'de sona ermesi ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, 2023 GSB başvuru sonuçları açıklandı, ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geçtiğimiz günlerde 11 bin 455 sözleşmeli personel alacaklarını duyurmuştu. Merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere alınacak personeller için başvuruları geçtiğimiz günlerde alındı.