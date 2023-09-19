2023 GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler GSB personel alımı sonuç duyurusunda

Gençlik ve Spor Bakanlığı sosyal medya hesabından yayımladığı duyuruda; "Büro Personeli, Destek Personeli(Temizlik) ve Psikolog alımı sonuçlarımız açıklanmıştır.



Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli(Bakım-Onarım) alımı sonuçları ise en kısa sürede açıklanacaktır. Sonuçlar için: http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" ifadelerine yer verdi.