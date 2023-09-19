2023 GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler GSB personel alımı sonuç duyurusunda

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvurularının bir kısmı değerlendirildi ve sonuçlar açıklandı. Koruma ve güvenlik görevlisi ile bakım onarım destek personeli 2. etap GSB personel alımı başvuru sonuçları için gözler Bakanlık'tan gelecek açıklamada. Peki, 2023 GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler GSB personel alımı sonuç duyurusunda - 1

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 11 bin 455 sözleşmeli personel alımında süreç devam ediyor. Personel alımı başvuru süreci 2 etapta tamamlandı. Büro personeli, temizlik destek personeli ve psikolog alımı başvuruları 1 Eylül’de sona erdi. Koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (bakım, onarım, elektrik, tesisat) başvuruları ise 6 Eylül’de tamamlandı.

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2023 GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler GSB personel alımı sonuç duyurusunda - 2

Gençlik ve Spor Bakanlığı sosyal medya hesabından yayımladığı duyuruda; "Büro Personeli, Destek Personeli(Temizlik) ve Psikolog alımı sonuçlarımız açıklanmıştır.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli(Bakım-Onarım) alımı sonuçları ise en kısa sürede açıklanacaktır. Sonuçlar için: http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" ifadelerine yer verdi.

2023 GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler GSB personel alımı sonuç duyurusunda - 3

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli(Bakım-Onarım) alımı sonuçlarının eylül ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

2023 GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler GSB personel alımı sonuç duyurusunda - 4

BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yerleştirme sonucu asıl ve yedek olmak üzere belirlenecek. Asıl adaylar belirlenecek olan süre içerisinde yerleştirildikleri ilde hizmet sözleşmesi imzalayarak görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacak.

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