2023 GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler GSB personel alımı sonuç duyurusunda
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvurularının bir kısmı değerlendirildi ve sonuçlar açıklandı. Koruma ve güvenlik görevlisi ile bakım onarım destek personeli 2. etap GSB personel alımı başvuru sonuçları için gözler Bakanlık'tan gelecek açıklamada. Peki, 2023 GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 11 bin 455 sözleşmeli personel alımında süreç devam ediyor. Personel alımı başvuru süreci 2 etapta tamamlandı. Büro personeli, temizlik destek personeli ve psikolog alımı başvuruları 1 Eylül’de sona erdi. Koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (bakım, onarım, elektrik, tesisat) başvuruları ise 6 Eylül’de tamamlandı.