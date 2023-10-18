2023 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuruları ne zaman son?

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Öğrenciler, sonuçlara https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/Sonuc adresinden ulaşabilecek.



Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuru sonuçları aralık ayında ilan edilmişti.



Bu yıl da benzer şekilde sonuçların aralık ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



İBB BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



Bursun ödeme tarihleri, burs sonuçları açıklandıktan sonra netlik kazanacak.



Bu yıl ödemelerin Ocak ayında başlayacağı tahmin ediliyor.