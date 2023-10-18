2023 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuruları ne zaman son?
2023 İBB burs başvuru sonuçları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İBB, öğrencilere üç parça halinde toplamda 6 bin TL burs yardımında bulunacak. Başvurularını tamamlayan üniversiteliler, ardından ise sonuçlar hakkındaki araştırmalara başladı. Gözler şimdi İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağında. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' adıyla İstanbul'da eğitim alan lisans öğrencilerine yıllık burs yardımında bulunacak. Söz konusu burslar için başvuru süreci devam ediyor. 26 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında başvuru işlemleri alınacak İBB bursunun sonuçları için geri sayım başladı. İşte, 2023 İBB burs başvurularında son durum...