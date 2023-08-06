2023 KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? Gözler ÖSYM duyurular ekranında
2023-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumunun başlamasıyla birlikte gözler sorular ve cevap anahtarına çevrildi. ÖSYM'nin 2023 takvimine göre, KPSS Lisans sonuçları 25 Ağustos 2023 Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçlar öncesinde alacakları puanı tahmin etmek isteyen adaylar, soru - cevap duyurusunu bekliyor. Peki, KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2023 Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sabah oturumu başladı.