2023 KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? Gözler ÖSYM duyurular ekranında

2023-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumunun başlamasıyla birlikte gözler sorular ve cevap anahtarına çevrildi. ÖSYM'nin 2023 takvimine göre, KPSS Lisans sonuçları 25 Ağustos 2023 Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçlar öncesinde alacakları puanı tahmin etmek isteyen adaylar, soru - cevap duyurusunu bekliyor. Peki, KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır?

2023 KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? Gözler ÖSYM duyurular ekranında - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2023 Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sabah oturumu başladı.

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2023 KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? Gözler ÖSYM duyurular ekranında - 2

SINAV SORULARI HAKKINDA

Sınavdan 15 dakika önce adayların binalara alınmasının ardından 10.15'te başlayan oturum kapsamında, ilköğretim matematik, fen bilimleri, matematik (lise), fizik, kimya öğretmenlikleri testlerinde adaylara 75 soru için 150 dakika süre verildi.


2023 KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? Gözler ÖSYM duyurular ekranında - 3

Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, rehberlik, beden eğitimi, okul öncesi, İngilizce ve sınıf öğretmenliği testlerinde ise adayların 75 soruyu yanıtlamaları için 120 dakika süre tanındı.

2023 KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? Gözler ÖSYM duyurular ekranında - 4

ÖABT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

İkinci oturum 16.45'te sona erdikten sonra soru ve cevap kitapçıklarının ÖSYM duyurular ekranından paylaşılması bekleniyor.

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