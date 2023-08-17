2023 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvurularında son durum

KİMLER BURS ALABİLİYOR, DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ve halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabiliyor.



Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurumu aracılığıyla tamamen dijital olarak doğrulanıyor.



Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ve başvurusu geçerli olan fakat burs alamayan, arzu eden tüm öğrencilere öğrenim kredisi tahsis ediliyor.