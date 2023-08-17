2023 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvurularında son durum
2023 KYK burs başvuruları üniversiteli adaylarının gündeminde yer alıyor. Üniversiteli adaylarının gözü, KYK'dan yapılacak burs/kredi başvurularına yönelik açıklamalara çevrildi. Burs/kredi başvuruları ile her yıl yüz binlerce öğrenciye maddi destek yapılıyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
YKS yerleştirme sonuçları bekleniyor. Üniversite lisans ya da ön lisans eğitimi alma hayali kuran gençler, karşılıksız KYK öğrenci bursu ve öğrenim kredisi başvurularına yönelik beklenti içinde. KYK her sene ilk olarak yurt başvurularını almaya başlıyor. Üniversitelerde güz dönemi eğitimi başladıktan hemen sonrası ise burs/kredi başvurularını e-Devlet üzerinden alıyor. İşte, KYK burs/kredi başvuru sürecine dair detaylar...