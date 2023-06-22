2023 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs-kredi ve yurt başvurularında son durum
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 2023 oturumları geride kaldı. ÖSYM'nin değerlendirme işlemlerinin ardından sonuçlar ilan edilecek ve yayımlanan kılavuz ile tercih süreci başlayacak. Henüz uzun bir zaman olmasına rağmen şimdiden KYK kredi/burs ve yurt başvuruları da gündeme geldi. Peki, 2023 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
2023-2024 eğitim döneminde lisans ve önlisans eğitimi alma hayali kuran adayların araştırmaları devam ediyor. Sonuçların ilan edilmesi ve ardından tercih sürecinin başlaması ile bu kez de burs ve yurt konuları gündeme gelecek. Her yıl yüz binlerce öğrenciye burs/kredi ve yurt imkanı tanıyan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bu yıl da öğrencilerin yanında olacak. İşte, 2023 KYK burs ve yurt başvurularında son durum...