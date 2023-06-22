2023 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs-kredi ve yurt başvurularında son durum

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 2023 oturumları geride kaldı. ÖSYM'nin değerlendirme işlemlerinin ardından sonuçlar ilan edilecek ve yayımlanan kılavuz ile tercih süreci başlayacak. Henüz uzun bir zaman olmasına rağmen şimdiden KYK kredi/burs ve yurt başvuruları da gündeme geldi. Peki, 2023 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

2023 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs-kredi ve yurt başvurularında son durum - 1


2023-2024 eğitim döneminde lisans ve önlisans eğitimi alma hayali kuran adayların araştırmaları devam ediyor. Sonuçların ilan edilmesi ve ardından tercih sürecinin başlaması ile bu kez de burs ve yurt konuları gündeme gelecek. Her yıl yüz binlerce öğrenciye burs/kredi ve yurt imkanı tanıyan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bu yıl da öğrencilerin yanında olacak. İşte, 2023 KYK burs ve yurt başvurularında son durum...

TÜRKİYE HABERLERİ

2023 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs-kredi ve yurt başvurularında son durum - 2

KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

2023 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs-kredi ve yurt başvurularında son durum - 3

2023 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?


2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı.

Bu yılki başvuruların da ilk yerleştirme işleminin sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yine Ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.

2023 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs-kredi ve yurt başvurularında son durum - 4

BURS VE KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.


DAHA FAZLA GÖSTER