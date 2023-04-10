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2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimiyle MSÜ sonuç tarihi paylaşıldı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 2 Nisan tarihinde uygulandı. Sınavın tamamlanması ardından gözler bir kez daha ÖSYM tarafından paylaşılan sonuç tarihine çevrildi. Peki, 2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre, 2023 MSÜ sonuç tarihi...

2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimiyle MSÜ sonuç tarihi paylaşıldı - 1

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ)  sonuçları için geri sayım başladı. Takvime göre, 2023 MSÜ sınav sonuçları nisan ayı içerisinde adaylarla paylşılacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimiyle MSÜ sonuç tarihi paylaşıldı - 2

Sonuç tarihi ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde belli oldu. Buna göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak.

2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimiyle MSÜ sonuç tarihi paylaşıldı - 3

MSÜ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sınavına giren adaylar, AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden sonuç görüntülemesi yapabilecek.

2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimiyle MSÜ sonuç tarihi paylaşıldı - 4

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek.

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