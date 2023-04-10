2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimiyle MSÜ sonuç tarihi paylaşıldı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçları için geri sayım başladı. Takvime göre, 2023 MSÜ sınav sonuçları nisan ayı içerisinde adaylarla paylşılacak.
Sonuç tarihi ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde belli oldu. Buna göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sınavına giren adaylar, AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden sonuç görüntülemesi yapabilecek.
Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek.