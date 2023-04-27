2023 MSÜ taban puanları açıklandı mı? Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu taban puanları merak konusu oldu

Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı sonuçları için geri sayım devam ederken adaylar tarafından MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu erkek-kadın taban puanlarını araştırıyor. Sonuçların açıklanması ardından adaylar taban puanları kullanarak tercihte bulunabilecek.
Adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.
2023 MSÜ taban puanları listesi henüz paylaşılmadı. Geçtiğimiz yılın (2022) MSÜ taban puanları ise şu şekildeydi;