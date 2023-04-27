2023 MSÜ taban puanları açıklandı mı? Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu taban puanları merak konusu oldu

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala gözler taban puanlara çevrildi. Takvime göre, MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan tarihinde ilan edilecek. MSÜ taban puanları ile ilgili detaylar sınava giren adayların gündeminde yer alıyor. Peki, 2023 MSÜ taban puanları açıklandı mı?

2023 MSÜ taban puanları açıklandı mı? Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu taban puanları merak konusu oldu - 1

Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı sonuçları için geri sayım devam ederken adaylar tarafından MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu  erkek-kadın taban puanlarını araştırıyor. Sonuçların açıklanması ardından adaylar taban puanları kullanarak tercihte bulunabilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

2023 MSÜ taban puanları açıklandı mı? Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu taban puanları merak konusu oldu - 2

Adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.

2023 MSÜ taban puanları açıklandı mı? Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu taban puanları merak konusu oldu - 3

2022 TABAN PUANLARI

2023 MSÜ taban puanları listesi henüz paylaşılmadı. Geçtiğimiz yılın (2022) MSÜ taban puanları ise şu şekildeydi;

2023 MSÜ taban puanları açıklandı mı? Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu taban puanları merak konusu oldu - 4
2023 MSÜ taban puanları açıklandı mı? Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu taban puanları merak konusu oldu - 5
2023 MSÜ taban puanları açıklandı mı? Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu taban puanları merak konusu oldu - 6
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