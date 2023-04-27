2023 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercih kılavuzuyla tercih tarihleri paylaşılacak

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları için geri sayım sürerken tercih tarihleri de gündeme geldi. Sınav sonuçlarının ilan edilmesi ardından MSÜ tercihleri için süreç başlayacak. MSÜ tercih kılavuzuyla tercih tarihleri paylaşılacak. Peki, 2023 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak?

2023 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercih kılavuzuyla tercih tarihleri paylaşılacak - 1

Milli Savunma Üniversites Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları 27 Nisan bugün açıklanıyor. Sınav sonuç tarihinin gelmesiyle birlikte tercihlerin ne zaman başlayacağına yönelik de sorular gündeme geldi.

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2023 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercih kılavuzuyla tercih tarihleri paylaşılacak - 2

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

2023-MSÜ'ye katılan öğrenci adayları, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapabilecek.

2023 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercih kılavuzuyla tercih tarihleri paylaşılacak - 3

Geçen yıl sonuçlar 14 Nisan'da açıklanmış, tercihler ise 18 Nisan'da alınmaya başlamıştı. MSÜ tercihlerinin önümüzdeki hafta içerisinde başlaması bekleniyor.

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