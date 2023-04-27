2023 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercih kılavuzuyla tercih tarihleri paylaşılacak

Milli Savunma Üniversites Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları 27 Nisan bugün açıklanıyor. Sınav sonuç tarihinin gelmesiyle birlikte tercihlerin ne zaman başlayacağına yönelik de sorular gündeme geldi.
2023-MSÜ'ye katılan öğrenci adayları, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapabilecek.
Geçen yıl sonuçlar 14 Nisan'da açıklanmış, tercihler ise 18 Nisan'da alınmaya başlamıştı. MSÜ tercihlerinin önümüzdeki hafta içerisinde başlaması bekleniyor.