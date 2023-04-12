2023 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

RAMAZAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ

20 Nisan arefe günü yarım gün tatil olacak. Ramazan Bayramı dolayısıyla 21, 22 ve 23 Nisan tatil olurken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem pazar gününe hem de Ramazan Bayramı'nın son gününe rastlayacak. Arefe ile birlikte çalışanlar 3,5 gün tatil yapmış olacak.



