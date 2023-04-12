2023 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Ramazan ayının son günlerine doğru bayram takvimi de gündem oldu. 2023 Ramazan Bayramı tarihleri Diyanetin takviminde ilan edildi.
Bu yıl bayramın 2. ve 3. gününün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle tatil süresi kısa olacak.
20 Nisan arefe günü yarım gün tatil olacak. Ramazan Bayramı dolayısıyla 21, 22 ve 23 Nisan tatil olurken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem pazar gününe hem de Ramazan Bayramı'nın son gününe rastlayacak. Arefe ile birlikte çalışanlar 3,5 gün tatil yapmış olacak.
Bu arada, Milli Eğitim Bakanlığının 17-20 Nisan tarihlerindeki ikinci ara tatilinin bir bölümü de yine Ramazan Bayramı içinde yer alacak.