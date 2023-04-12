2023 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, çalışanlar başta olmak üzere toplumun büyük kesiminin gözü tatil tarihlerine çevrildi. Diyanet takvimine göre, Ramazan Bayramı bu yıl nisan ayının son günlerine denk geliyor. Peki, 2023 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte 2023 bayram tarihleri...

2023 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? - 1

Ramazan ayının son günlerine doğru bayram takvimi de gündem oldu. 2023 Ramazan Bayramı tarihleri Diyanetin takviminde ilan edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

2023 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? - 2

HAFTA SONLARINA DENK GELİYOR

Bu yıl bayramın 2. ve 3. gününün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle tatil süresi kısa olacak.

2023 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? - 3

RAMAZAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ

20 Nisan arefe günü yarım gün tatil olacak. Ramazan Bayramı dolayısıyla 21, 22 ve 23 Nisan tatil olurken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem pazar gününe hem de Ramazan Bayramı'nın son gününe rastlayacak. Arefe ile birlikte çalışanlar 3,5 gün tatil yapmış olacak. 

2023 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? - 4

ARA TATİL İLE BİRLEŞECEK

Bu arada, Milli Eğitim Bakanlığının 17-20 Nisan tarihlerindeki ikinci ara tatilinin bir bölümü de yine Ramazan Bayramı içinde yer alacak.

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