2023 seçimlerinde baraj kaç? İttifak oyları nasıl sayılacak? İşte yeni seçim yasasının ayrıntıları

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Seçimler öncesinde yeni seçim yasasının ayrıntıları merak konusu oldu. Peki, 2023 seçimlerinde baraj kaç olacak? İttifak oyları nasıl sayılacak?

2023 seçimlerinde baraj kaç? İttifak oyları nasıl sayılacak? İşte yeni seçim yasasının ayrıntıları - 1

14 Mayıs seçimlerinde yeni seçim yasası uygulanacak. Seçim yasasında ittifak yapan partiler açısından kritik değişiklikler var.

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2023 seçimlerinde baraj kaç? İttifak oyları nasıl sayılacak? İşte yeni seçim yasasının ayrıntıları - 2

SEÇİM BARAJI KAÇ?

Seçim yasasında gerçekleştirilen son değişiklikle yüzde 10 olan ülke seçim barajı, bu seçimde yüzde 7 olarak uygulanacak. İttifak yaparak seçime girecek partilerin oy hesabı da değişti. Daha önce partilerin çıkaracağı milletvekili sayısı ittifakın toplam oyuna göre belirleniyordu. 

SEÇİM SONUÇLARI NTV'DE TAKİP EDİLECEK

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına Seçim 2023 NTV sayfasından ulaşılabilecek.

2023 SEÇİM SONUÇLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

2023 seçimlerinde baraj kaç? İttifak oyları nasıl sayılacak? İşte yeni seçim yasasının ayrıntıları - 3

Yeni yasaya göre, ittifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısı, her seçim bölgesinde elde ettiği geçerli oy sayısı esas alınarak, yani D'hont sistemine göre oransal belirlenecek.

2023 seçimlerinde baraj kaç? İttifak oyları nasıl sayılacak? İşte yeni seçim yasasının ayrıntıları - 4

YENİ YASAYA GÖRE İTTİFAKTAKİ KAÇ PARTİ SEÇİM PARAJINI AŞMIŞ SAYILACAK?

Seçim yasasında değişiklik yapan 7393 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, ittifakta yer alan partilerin ayrı ayrı yüzde 7'yi geçmesi gerekmiyor. İttifakın aldığı oy toplamı genel baraj olan yüzde 7'yi geçtiğinde ittifak içindeki tüm partiler barajı geçmiş sayılacak.

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