2023 Şivlilik kutuları ne zaman dağıtılacak? Başvuru formu doldurulacak mı? Konya Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

Konya'da üç ayların başlamasıyla çocukların kapı kapı dolaşıp şekerleme topladığı "şivlilik" geleneğini sürdürmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesince 200 bin çocuk için şivlilik hediyeleri hazırlandı. Belediye, Konya’ya özgü bir gelenek olan şivlilik kültürünün yaşatılması amacıyla 31 ilçedeki 200 bin anaokulu ve ilkokul öğrencisine şivlilik sevinci yaşatacak.
Şivlilik hediyeleri, öğrencilerin yarıyıl karnelerini alacağı 20 Ocak Cuma günü okullardan ulaştırılacak.
Gelenek hakkında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın binlerce yıllık köklü tarihiyle kadim geleneklere sahip bir şehir olduğunu ifade ederek, mübarek üç ayların gelişinde kutlanan şivlilik kültürünün de bu değerlerden birisi olduğunu söyledi. Yalnızca Konya’ya özgü olan şivlilik geleneğinin mübarek üç aylarla özdeşleştiğini belirten Başkan Altay, bu kültürü yaşatmanın ve sonraki nesillere aktarmanın kendileri için önemli bir vazife olduğunu dile getirdi.
Şivlilik günlerinde şehirde ortaya çıkan dayanışmanın, birlik ve beraberlik ruhunun tüm dünyaya örnek olması gerektiğini vurgulayan Başkan Altay, “Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklarımıza şivlilik sevinci yaşatmanın heyecanını duyuyoruz. Konya’mızın 31 ilçesindeki tüm anaokulu öğrencilerimiz ile ilkokul 1. 2. 3. ve 4’üncü sınıfa giden toplam 200 bin öğrencimize karne günü şivliliklerini hediye edeceğiz. 31 ilçemizdeki tüm okullarımıza cuma günü çocuklarımıza dağıtılmak üzere hediyeleri teslim ediyoruz. Amacımız hem şivlilik geleneğini yaşatmak hem de çocuklarımızın ara tatile mutlu girmelerini sağlamak. Büyükşehir olarak bu özel günde yavrularımızı mutlu etmek için gayret ediyoruz. Onların mutluluğu şehrimizin mutluluğu demek.” ifadelerini kullandı.
Selçuklu devletine başkentlik yapan Konya'da, üç ayların başlangıcı yüzlerce yıldır "Şivlilik" denilen adetle kutlanıyor.
Osmanlı dönemi öncesinden bugüne uzanan en eski dini geleneklerden biri olan "Şivlilik" kutlamaları, Regaib Kandili'nden bir gün önce geceleyin başlıyor.
Akşam namazından sonra çocuklar, anne-babalarıyla beraber sokaklara çıkarak, mahalle büyüklerinin uygun bir alanda ateş yakmasını bekliyor.
Yakılan ateşin etrafında toplanan çocuklardan bazıları ateşin üzerinden atlıyor. Eğlence ve kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor.
Çocuklar, Regaib Kandili günü ise sabah erkenden maniler okuyarak, kapı kapı dolaşıp şeker ve çikolata topluyor.
"Şivlilik" etkinliği bu yıl ocak ayı içerisinde gerçekleştirilecek.
Şivlilik, 25 Ocak günü fener alayı ile başlayacak. 26 Ocak günü de çocuklar şivliliklerini toplayacak.