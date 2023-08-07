2023 yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başladı: Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mazerete bağlı yer değiştirme başvurularına ilişkin duyuru paylaştı. 2023 yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 7 Ağustos itibariyle başladı. Başvurular https://mebbis.meb.gov.tr/ adresinden yapılabilecek.
2023 yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mazerete bağlı yer değiştirme takvimiyle ilgili önemli tarihleri resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.