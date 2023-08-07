2023 yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başladı: Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mazerete bağlı yer değiştirme başvurularına ilişkin duyuru paylaştı. 2023 yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 7 Ağustos itibariyle başladı. Başvurular https://mebbis.meb.gov.tr/ adresinden yapılabilecek.

2023 yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başladı: Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? - 1

2023 yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mazerete bağlı yer değiştirme takvimiyle ilgili önemli tarihleri resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

2023 yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başladı: Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? - 2

BAŞVURU TARİHLERİ

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere yer değişikliği başvuruları, 7-14 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

MEBBİS BAŞVURU EKRANI

2023 yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başladı: Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? - 3

Ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 17 - 21 Ağustos 2023 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek.

2023 yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başladı: Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? - 4

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Atamalar ise 23 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri de 24 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla yapılacak.

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