2023 yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başladı: Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

BAŞVURU TARİHLERİ

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere yer değişikliği başvuruları, 7-14 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

MEBBİS BAŞVURU EKRANI