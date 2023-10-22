2023-YDS/2 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı (YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?)
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/2), 22 Ekim Pazar günü tamamlandı. ÖSYM, sınavdan kısa bir süre sonra soru - cevap duyurusu paylaştı. "2023-YDS/2 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları" ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden erişime açıldı. Peki, YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/2), KKTC-Lefkoşa ve Kırgızistan-Bişkek dahil 83 ilde, 89 sınav merkezinde düzenlendi. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda adaylara 180 dakika süre verildi.